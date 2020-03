Éliminer Dortmund serait un véritable exploit pour le PSG

PSG-Dortmund se jouera à huis clos ce mercredi soir au Parc des Princes en 8e de finale retour de Ligue des champions. Une victoire parisienne serait un exploit mais il y a encore des raisons d’y croire explique Stéphane Bitton.

Le grand jour est arrivé et, avec lui, l’espoir d’une victoire parisienne. Éliminer Dortmund, ce mercredi soir, serait pour le PSG un véritable exploit, affirme Stéphane Bitton, consultant PSG pour France Bleu Paris, dans sa chronique 100% PSG. Dortmund, rappelle-t-il, l’une des meilleures équipes d’Europe, est plus solide que le Real Madrid, que Barcelone et peut-être que Liverpool.

Toutefois, il y a des raisons d'y croire malgré le match à huis clos, en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (covid-19), malgré le manque de compétition de Neymar, exclu -entre autre- contre Bordeaux, malgré aussi l'angine de Kylian Mbappé, l’incertitude autour de Thiago Silva et l’improbable retour de Cavani.

Cette année, j’y crois parce que Paris n’a jamais eu un tel effectif", Stéphane Bitton, consultant PSG pour France Bleu Paris

"Cette année, j’y crois parce que Paris n’a jamais eu un tel effectif, parce que Paris est plus fort dans l’adversité, parce que Neymar ne peut pas manquer ce rendez-vous, ni Cavani son 201e but !", tranche Stéphane Bitton. "Et parce que La victoire sur soi est la plus grande des victoires."