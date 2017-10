Elina Svitolina et David Ferrer têtes d'affiche de l'Open de Tennis de Caen

La 11e édition de l'Open de Tennis de Caen s'offre une petite révolution en proposant pour la première fois depuis sa création un tableau féminin avec la numéro 4 mondiale Elina Svitolina. Chez les hommes, David Ferrer, ex numéro 3 mondial, remplacera le tenant du titre Jo Wilfried Tsonga.

A deux mois du début de sa 11e édition (du 10 au 13 décembre), l'Open de Tennis de Caen a dévoilé la liste de ses participants avec la satisfaction d'avoir obtenu tous les engagements ferme de la part des joueurs.

Après avoir célébré ses dix ans sur un succès de Jo Wilifried Tsonga l'an passé, l'Open de Tennis de Caen change de directeur (Denis Agostini) et innove en proposant un tableau féminin.

"On va avoir deux tête de série, explique Denis Agostini. On a la chance d'avoir la 4e joueuse mondiale à Caen le 10 décembre qui est l'ukrainienne Elina Svitolina.La 2e tête de série sera Pauline Parmentier (101e mondiale). J'avoue que pour une première féminin, c'est quand même extraordinaire d'avoir la quatrième joueuse mondiale à Caen."

Elina Svitolina fait partie des huit meilleures joueuses mondiale qui participeront à partir de la fin de semaine aux Masters féminin.

Chez les Hommes, le tableau est renouvelé à 50%. Benoît Paire (sorti d'entrée l'année dernière) et Jo Wilfried Tsonga (double vainqueur en titre) ne participeront pas à cette 11e édition.Ils seront remplacé par le jeune Geoffrey Blancaneaux (19 ans) qui a remporté Roland Garros junior en 2016 et qui débute sur le circuit Pro et par l'expérimenté David Ferrer (35 ans), ancien numéro 3 mondial.

"C'est toujours la filière espagnole qui marche très bien. On a Bautista Agut (finaliste l'an passé) et grâce à lui on va avoir un nouveau joueur et quel nouveau joueur! David Ferrer! En 2013, il était numéro trois mondial. c'est quand même exceptionnel pour Caen. David Ferrer est un petit peu moins bon cet année mais il reste quand même ce personnage exceptionnel, le compétiteur, le guerrier que l'on a sur tous les terrains du monde."

La der de Paul Henri Mathieu?

Parmi les fidèles à l'Open de Tennis de Caen, Richard Gasquet viendra pour la 4e fois. Quant à Paul-Henri Mathieu, véritable parrain de l'épreuve caennaise, il participera une dernière fois à cet open de Tennis qu'il a contribué à lancer sportivement auprès des meilleurs joueurs du circuit. "Il termine sa carrière et va sûrement faire son dernier match à Caen. Émotionnellement parlant, je pense que c'est intéressant."