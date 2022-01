Elisa de Almeida, défenseure au PSG : "Le PSG est mon club de cœur"

Sa coéquipière Sakina Karchaoui la surnomme Tokyo, en référence au personnage de la série espagnole La Casa de Papel. Mais qui est vraiment Elisa de Almeida, nouvelle numéro 5 polyvalente du PSG ? Rencontre avec la native de Châtenay-Malabry, qui vient tout juste de fêter ses 24 ans et a réalisé son rêve d'enfant en signant au Paris Saint-Germain.

EXTRAITS

Sur la réaction des Parisiennes quand elles ont appris que le tirage au sort des 8èmes de finale de Coupe de France leur destinait l’Olympique lyonnais

Honnêtement, on sortait de l'entraînement quand on quand on l'a appris. Forcément, on ne s'attendait pas du tout à ce tirage. Après, ça reste un match de football. Ça se joue sur un match, donc on va tout donner et on espère passer ce tour.

Sur le contexte cruel de la dernière défaite des Féminines du PSG contre l’OL [défaite 6-1 le 14 novembre dernier, quatre jours après l'explosion dans la presse de l'affaire Hamraoui]

Très honnêtement, ce match a été très compliqué à vivre de l'intérieur. Après, le contexte était difficile pour nous, mais il n’y avait pas forcément que ça. Mentalement, on n'était pas trop trop présentes sur ce match. Après, les Lyonnaises ont fait leur match. Elles ont fait ce qu'il fallait, donc on ne va pas s'en servir comme excuse. Mais c'est vrai que ça reste un contexte particulier pour jouer un match de foot. En tout cas, je pense que ça pourrait être une bonne revanche le 29 janvier, donc on a hâte.

Sur le fait que les Lyonnaises aient célébré leur victoire ce soir-là, malgré le contexte émotionnel très difficile dans lequel étaient plongées les Parisiennes

Ça reste une victoire pour elles. On est quand même deux équipes rivales, donc ça se comprend. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu’avec ce qui nous est arrivé, il y a le côté humain qui peut prendre le dessus, mais c'est à nous maintenant de nous battre. Le 29 janvier, puis même au match retour de championnat. Donc, on a juste hâte maintenant de pouvoir prendre notre revanche et de, pourquoi pas, prouver que c'était le contexte qui a fait qu'on a loupé ce match.

Sur son envie que ce choc se joue au Parc des Princes

Personnellement, c'est un stade que j'adore. C'est mon stade préféré. Donc ça serait vraiment top de jouer au Parc des Princes, oui.

Sur sa signature au PSG

[Elisa regarde une photo d’elle portant le maillot du club, prise le jour de sa signature] C'est le jour de ma signature où je montre le logo sur mon maillot. Et c'est une fierté parce que ça reste mon club de cœur… Voir ce maillot sur moi... C’était un peu mon rêve depuis toute petite. Donc forcément, cette photo me parle beaucoup.

Sur son histoire avec le football

J'ai un grand frère qui faisait du foot en loisir et je faisais un peu tout comme lui. Quand j'étais petite, c'était un peu mon modèle. Et je me suis dit : « S'il en fait, pourquoi ne pas essayer, moi aussi ? » Du coup, je m’y suis mise à l'âge de cinq ans, et je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais changé de sport, à part en vacances.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur son lien au Parc des Princes

J'y allais souvent avec mon père et mon frère. Donc c'est vrai que maintenant, quand on joue sur la pelouse du Parc, comme récemment contre le Réal, ça me fait bizarre et j'ai une émotion particulière. C'est une fierté immense de jouer dans ce Parc des Princes.

Sur le match PSG-Real du 14 novembre dernier [victoire 4-0 et plus grosse affluence jamais enregistrée pour un match des Féminines du PSG]

C'était dingue parce que ce jour-là, l'ambiance était totalement ouf. En plus de ça, on a la victoire qui va avec ! Et PSG-Real, ça reste quand même une affiche mythique. Chez les garçons, on parle beaucoup du Real, mais chez les féminines aussi, ça commence à en parler beaucoup. Donc non, franchement, c'est un soir qui restera dans nos têtes pendant longtemps.

Sur le fait que ce soir-là, le Parc était rempli d’enfants, et notamment de jeunes footballeuses, qui criaient dès que les joueuses parisiennes s’approchaient du but madrilène

C’est vrai... Ca me donne des frissons. Parce que quand j’y repense, je me dis que [ces petites filles], c'était moi il y a huit ou neuf ans… Donc forcément, ce sont des émotions particulières.

Sur le soutien du Collectif Ultras Paris

On le ressent, on le ressent sur tous les matchs. Même quand ils ne peuvent pas se déplacer, que ce soit sur les réseaux ou autres, on le ressent. Et franchement, vraiment, merci. Parce que ça, ça nous aide dans les matchs où on a un peu plus de difficultés. C'est ce qui nous pousse. C’est le douzième joueur, comme on dit. Donc vraiment, merci.

Sur le fait qu’elle ait souvent le sourire sur le terrain

Je ne m’en rends pas forcément compte, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est un peu ma devise de garder toujours le sourire. Donc je pense que je le fais inconsciemment sur le terrain. En tout cas, si vous l'avez remarqué, tant mieux !

Sur son rôle dans le vestiaire

Quand je suis arrivée, je connaissais quand même pas mal de monde par le biais de l'Equipe de France. Ça m'a aidée dans mon intégration. Après, dans le vestiaire, je suis quelqu'un de plutôt discret, donc pour l'ambiance, je laisse ça aux autres. S’il y en a qui veulent se mettre debout sur la table, je les regarde, mais moi je suis plutôt discrète !

Sur les coéquipières dont elle se sent le plus proche

Déjà, il y a [Marie-Antoinette] Katoto, que je connais depuis que j'ai douze ans. On a un peu grandi ensemble puisqu’on a fait toutes les équipes Ligue de Paris et Île-de-France ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Et après, je dirais Estelle Cascarino et Léa Khelifi, qui sont mes deux piliers cette année, et celles que je connais depuis le plus longtemps. Depuis le Paris FC. Ce sont les trois noms qui me viendraient tout de suite.

Sur la musique qu’elle écoute dans ses écouteurs avant les matchs

Du rap. Avant les matchs, plutôt du Booba ou du Ninho. Mais pas du Jul !

Sur son positionnement sur le terrain

Quand j’étais petite, j’ai commencé attaquante, numéro 9 ou sur un côté, et petit à petit, j'ai reculé. Aujourd’hui, je joue défenseure centrale. Et j'adore ce poste. Honnêtement, si on me demandait de rejouer attaquante, non... J'adore défendre, diriger un peu l'équipe, tout voir, tout contrôler… Donc je suis fière de jouer à ce poste.

Sur ses ambitions [Bruno Hermant, rédacteur Culture PSG et spécialiste des Féminines du PSG, estime qu’en progressant encore, elle pourrait intégrer le top 20 mondial des défenseures]

Je pense que c'est possible. Après, ce n'est pas une obsession de tous les jours. Mais forcément, j’ai ça dans un coin de ma tête et je travaille au quotidien pour. Donc on verra ce que l'avenir me réserve.

Sur les points qu’elle aimerait améliorer dans son jeu

Avec le coach [Didier Ollé-Nicolle], on échange beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels j’aimerais progresser. Après, je pense que c'est un tout. Même aujourd'hui où je me sens performante, je pense qu'on peut toujours un peu affiner ce qu'on fait. Donc je n’ai pas forcément une chose en particulier qui me vient, mais je pense que c'est un tout dans l'amélioration.

Sur ses liens sur le terrain avec les autres défenseures du club, la défense ayant été chamboulée avec les nombreux départs enregistrés l’été dernier

On se fait confiance les unes les autres. Pour moi, ça a été plus facile parce que j'avais déjà joué avec Sakina Karchaoui. Ça m'a aidée au départ. Mais j'ai aussi tout de suite pris goût à jouer avec Paulina Dudek, ou Ashley Lawrence à droite. Donc je leur fais confiance et je suis super contente de jouer à leurs côtés.

Sur ses modèles au club, féminins comme masculins

Quand je jouais à Montpellier, honnêtement, je regardais beaucoup [Irene] Paredes. Mais j’apprends de tout le monde au quotidien. Donc je dirais tout le monde, inconsciemment. Et chez les garçons, Sergio Ramos.

Sur le club dans lequel elle se verrait dans cinq ans

J'aimerais bien être au PSG ! Si je peux finir ma carrière ici, je la finirai ici.