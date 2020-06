Élise Bussaglia, nouvelle conseillère de l'olympique Charleville-Mézières : "J'ai envie de transmettre"

Élise Bussaglia, ex-joueuse internationale de football, devient conseillère à l'Olympique Charleville. Après 192 sélections avec l'équipe de France féminine, la jeune retraitée change de casquette et relève un nouveau défi. Elle se confie sur France Bleu Champagne-Ardenne.

À peine retraitée, déjà de retour sur les terrains. Élise Bussaglia, nouvelle conseillère bénévole de la section féminine de l'Olympique de Charleville-Mézières (Régional 1 Grand Est), se confie sur son nouveau challenge. Après 192 sélections avec l'équipe de France féminine de football, la sedannaise de 34 ans avait pris sa retraite internationale en 2019 à l'issue de la Coupe du Monde Féminine.

Passée par les plus grands clubs européens, comme le FC Barcelone, l'ardennaise a terminé sa carrière professionnelle de joueuse à Dijon en avril dernier. Une fin accélérée par le confinement et l'arrêt des compétitions sportives. Élise Bussaglia était l'invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi, l'occasion de revenir sur son parcours et ses ambitions.