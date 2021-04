Le Stade d'Ornano en guise d'étape sur la carrière en Bleu d'Ella Palis

Ella Palis fait partie du groupe retenu en équipe de France de Football féminin pour venir en Normandie affronter l'Angleterre à Caen et les Etats-Unis au Havre. A 21 ans, la jeune femme retrouve une région qu'elle connaît bien puisqu'elle y a vécu et y a joué jusqu'à ses quinze ans à Verson.

L'équipe de France a pris ses quartiers à Deauville sur les installations précédemment utilisées par la Croatie à l'Euro 2016. Elle y prépare ses deux matchs face à l'Angleterre ce vendredi soir à Caen et les Etats-Unis mardi soir.

Parmi les joueuses retenues, Ella Palis ne sera pas dépaysée. La jeune milieu de terrain a joué près de dix ans dans le petit club de Verson, près de Caen avant de partir pour Guingamp puis Bordeaux. Et elle a été abonnée au SM Caen.

Quand on repense aux années à Verson et à Guingamp, cela me fait plaisir de me dire que j'ai réussi partiellement mon rêve

"Au stage foot pendant les vacances, on allait visiter le Stade d'Ornano. J'ai fait aussi une rentrée avec des joueurs. Il y avait aussi le petit jeu à la mi-temps où on partait du milieu de terrain (rire) pour finir au but. Oui, j'ai forcément plein de souvenirs là-bas. Et cela fait plaisir de pouvoir y retourner surtout avec l'équipe de France.

Malgré que je sois jeune, c'est un beau parcours mais ce n'est que le début. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut que je me donne les moyens pour continuer comme ça mais c'est sûr que quand on repense aux années à Verson et à Guingamp, cela me fait plaisir de me dire que j'ai réussi partiellement mon rêve. C'est encourageant pour la suite et cela donne envie de continuer comme ça."

Ella Palis a bénéficié du rajeunissement du groupe France et l'absence de joueuses touchées par le Covid pour à nouveau être appelée par la sélectionneuse Corinne Diacre.

"Je me dis que si je suis là, ce n'est pas pour rien. Qu'il y ait des absentes ou pas, il y a quand même du monde à mon poste. Cela donne forcément envie de pouvoir jouer. A moi de faire le travail et de faire le nécessaire pour peut-être avoir un peu de temps de jeu. En tout cas, je ne me dis pas que si telle ou telle joueuse n'est pas là... il reste des joueuses de très haut niveau à mon poste donc il faut faire le nécessaire pour essayer d'y accéder."

C'est quelqu'un qui pour moi a un bel avenir mais il faut qu'elle s'affirme encore. Corinne Diacre

Accéder durablement à l'équipe de France féminine passera par une position de titulaire indiscutable dans son club explique sa sélectionneuse Corinne Diacre.

"C'est vrai que ce n'était pas facile de la sélectionner parce qu'aujourd'hui dans son club à Bordeaux, elle est soumise à une forte concurrence. Mais je l'avais déjà observée la saison passée à Guingamp et dans les sélections de jeunes.

C'est quelqu'un qui pour moi a un bel avenir mais il faut qu'elle s'affirme encore. Il faudrait qu'elle est un petit peu plus de temps de jeu en club. Je pense que cela va venir. Il faut qu'elle continue de travailler comme elle le fait dans son club. Je sais que son coach est très content d'elle aujourd'hui.

Après, elle est dans un club qui joue aujourd'hui la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La concurrence est donc rude."