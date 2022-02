"Elle a manqué à tout le monde" : à Bergerac, la buvette du stade de Campréal rouvre pour les matchs

Le Bergerac Périgord FC reçoit Andrézieux ce vendredi soir au stade de Campréal, pour le compte de la 19e journée du championnat de Nationale 2 de football. Andrézieux, c'est l'un des deux seuls clubs qui ont battu les Bergeracois en championnat depuis le début de la saison. Mais l'événement de la soirée sera peut-être ailleurs. Pour la première fois depuis le mois de novembre, la buvette va pouvoir rouvrir dans le stade et servir bière, sodas, frites et sandwichs à la mi-temps.

"Ca fait un semaine qu'on se prépare"

"Elle a manqué à tout le monde !", s'exclame Eric Fubert. C'est lui, le patron de la buvette. Lui qui fait blanchir les frites deux heures avant, qui commence à sept heures du matin les jours de match pour chercher les stocks : "On peut pas être supporter sans buvette, on s'embête ! Nous on vient de passer deux mois sans buvette, c'est moi qui la tiens, c'est un coup de feu de bonheur à la mi-temps. Nous ça fait une semaine qu'on se prépare, on a rappelé les fournisseurs, on a refait les peintures. C'est la fête, et on vous attend".

La nouveauté que vont découvrir les supporters, c'est aussi le nouveau système de commande directement depuis son siège. Grâce à un QR code, on peut commander sa bière ou son sandwich et se le faire apporter sans avoir à se lever. Un concept lancé par une entreprise périgourdine, et déjà expérimenté par le club de basket du BBD au Palio.