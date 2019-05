Ellyes Skhiri : "C'est possible que ce soit mon dernier match avec Montpellier"

Montpellier, France

Soir de dernière pour Ellyes Skhiri samedi à la Mosson ? En tout cas, le milieu de terrain pailladin, formé au club, laisse la porte ouverte à un départ cet été. L'international tunisien est en effet suspendu pour la dernière journée de championnat et jouera ce samedi à domicile contre Nantes son dernier match de la saison et peut être le dernier avec Montpellier. En contrat jusqu'en juin 2020, Ellyes Skhiri et le club ne sont pas tombés d'accord pour une prolongation.

"C'est possible que ce soit mon dernier. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, pour l'instant il n'y a aucune avancée."

Rester sans prolonger ?

À la question : "Est-ce que tu imagines rester sans prolonger ?", le milieu du Montpellier Hérault n'exclu rien. "Ce n'est pas le souhait du club et de moi-même. Ce n'est pas le but mais si ça doit se faire je me battrai comme au premier jour. Malheureusement c'est difficile d'imaginer continuer. Maintenant s'il y a un projet intéressant pour les deux parties et où le club se retrouve, il y aura peut être un départ."