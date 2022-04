Elye Wahi, attaquant de Montpellier : "Je fais tout pour être le meilleur"

Co-meilleur buteur de la Paillade à seulement 19 ans et à l'aube de la 32ème journée de Ligue 1, Elye Wahi réalise une première saison pleine de grande qualité, au sein du MHSC. Un club qu'il espère marquer et avec lequel il vient de prolonger.

Mineur quand il a été lancé en Ligue 1, Elye Wahi est aujourd'hui un joueur majeur de l'effectif héraultais. En l'espace de seize mois, l'actuel co-meilleur buteur de la Paillade (8) s'est en effet imposé avec brio sur le front de l'attaque pailladine, après le départ de Andy Delort et Gaëtan Laborde, et alors qu'Olivier Dall'Oglio lui accorde beaucoup de crédit : "Les perdre, ça nous a fait du mal, mais ça m'a ouvert les portes. Stephy Mavididi et moi avons pris plus d'assurance, d'ampleur, de responsabilités. On essaie de faire le taf", expliquait-t-il récemment, dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault.

De fait, auteur d'un premier but pour sa seconde apparition en championnat, sous les ordres de Michel Der Zakarian, ce qui a fait de lui le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du club à seulement dix-huit ans et treize jours, derrière Abdoulaye Cissé, le natif de Courcouronnes en a planté huit, cette saison.

"Je ne fais pas tout bien, mais je fais tout pour être le meilleur"

Huit, ce sont cinq de plus que lors de son premier exercice démarré à mi-saison, et c'est sans compter sur les deux penalties obtenus face à Nice et le Stade Brestois. Un total époustouflant, celui d'un garçon qui ambitionne de finir, un jour, tout en haut du classement des buteurs, en Ligue 1 : "Je fais tout pour être le meilleur. Si j'ai des records à battre, je les battrai, en continuant de travailler", lâche-t-il avec la modestie qui le caractérise.

Pour y parvenir, Elye Wahi se donne désormais les moyens. Car si sa précocité l'a parfois exposé trop tôt aux tentations et aux risques du monde professionnel, le jeune homme a fini par écouter ceux qui voyaient en lui les qualités d'un futur grand : "J'ai pris conscience de certaines choses, les gens autour de moi me parlent beaucoup et m'aident à devenir le garçon que je suis aujourd'hui. Je continue à travailler, en dehors aussi. Sur le terrain, j'essaie de me donner au maximum, pour être le meilleur (...) Bien manger, bien boire, bien dormir. Je m'entraîne un peu plus, aussi. Avant, je n'avais pas la tête à aller travailler. Mais maintenant, si j'ai du temps libre, c'est ce que je fais. J'ai pris goût au travail, à l'effort. Je ne fais pas tout bien, mais j'essaie de m'améliorer. Si je n'avais pas pris conscience de certaines choses que j'avais à rectifier, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui".

Des ambitions élevées

Ce premier cercle, qu'il évoque, est constitué d'une poignée de fidèles. Parmi eux, il y a bien sûr sa maman, Olga : "Elle est avec moi au quotidien, tous les jours. C'est elle qui m'aide, jusqu'à maintenant. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi, même actuellement. C'est une très belle personne, et j'espère qu'elle restera à mes côtés le plus longtemps possible". Une femme qui est installée à Montpellier, depuis plusieurs mois, en compagnie de son fils et de la petite soeur du prodige, grâce au soutien de Laurent Nicollin et du club héraultais, au sein duquel il s'appuie sur deux autres piliers.

D'abord, celui qu'il considère comme son "père spirituel, ou son deuxième père" et dont il dit qu'il a "beaucoup fait" pour lui et sa famille : Francis De Taddeo, patron de la formation héraultaise, qui l'a connu à Caen, avant de le rapatrier à Montpellier. Ensuite, Frédéric Garny, actuel entraîneur de la réserve, qui a dirigé l'ancien caennais lorsqu'il coachait les U19 du MHSC : "C'est le coach foufou ! Ca n'a pas toujours été facile, mais il a su me comprendre, et il me donne encore des conseils. Des fois, il me taquinait gentiment, on va dire ça comme ça (rires)".

Le "clan" Wahi, c'est aussi son représentant, une figure discrète dans les médias, mais toujours à ses côtés. Présent dans les bons moments, précieux dans les mauvais. Et puis, comment ne pas citer celui qui a cru en lui très tôt, lorsqu'il évoluait à la JS Suresnes : Pierre Ville, éducateur et trésorier du Variétés Club de France. Un homme qui l'a aidé à rejoindre l'académie normande, comme il l'avait fait auparavant pour un autre môme de la formation des Hauts-de-Seine : un certain N'Golo Kanté, que Wahi a croisé "deux ou trois fois" et qu'il a trouvé "très gentil, comme à la télé".

Sur de bons rails

C'est donc grâce à ce cercle fermé que l'international U19, aussi véloce que puissant et précis, avance désormais dans le bon sens et à vitesse grand V, lui qui a parfois d'avantage accordé sa confiance aux autres, plutôt qu'à lui-même : "Je suis quelqu'un de très reconnaissant, je n'oublie pas d'où je viens et ce que j'ai vécu. Et c'est normal, pour moi, chaque fois qu'il y a une émission, de parler d'eux".

Son dernier fait d'arme, en attendant de retrouver le chemin des filets ? Un penalty obtenu face à Brest, que celui qui l'a plongé dans le grand bain a eu du mal à digérer, lors de la 30ème journée : "Je ne pense pas avoir simulé, la VAR l'a vu et chacun à son avis. Je n'en ai pas parlé avec Michel Der Zakarian, je n'ai pas eu le temps".

Prolonger à Montpellier ? Une évidence !

Elye Wahi espère désormais franchir la barre des dix buts, d'ici le mois de mai. Et scorer devant les supporters ultras de la Paillade, qu'il a découverts le 3 avril dernier : "Quand on se déplaçait à l'extérieur, on entendait la ferveur des autres supporters. Les avoir revus, ça nous fait du bien. Marquer devant eux ? Je pense que ça va arriver très vite".

Orange et Bleu

En attendant, s'il fait les beaux jours de Montpellier, Elye Wahi fait aussi ceux de l'équipe de France U19, entraînée par Landry Chauvin, avec laquelle il disputera le championnat d'Europe en Slovaquie, l'été prochain. Un trophée, comme la Ligue 1, qu'il rêve de soulever, six ans après Kylian Mbappé : "c'est un objectif qu'on a tous dans nos têtes. Faire l'Euro, c'est déjà une bonne chose, mais le remporter, ce serait merveilleux".

Remporter l'Euro ? Ce serait merveilleux

Elye Wahi fait d'ailleurs de l'équipe de France, dont il est devenu un élément incontournable, une priorité, lui que la Côte d'Ivoire courtise, en vain jusque-là, en raison de ses origines : "Pour l'instant, c'est la France avant tout. Mais je ne ferme pas de porte, on verra comment ma carrière se déroule et on fera les choix qu'il faut".

Le pays des Eléphants, le jeune homme y a séjourné quand il était petit, mais il n'en a que peu de souvenirs. En revanche, son idole Didier Drogba en a été un magnifique ambassadeur : "c'est un bon exemple pour tous les attaquants et aussi pour tous les ivoiriens", confie "Apoutchou".

Surnom, dans le vestiaire héraultais, de la pépite montpelliéraine qui devrait être courtisée l'été prochain, mais qui, avant de peut-être quitter le nid, préférerait enchaîner sur une troisième saison avec le MHSC, club avec lequel il vient de resigner jusqu'en 2025 : "Comme je l'ai dit, c'était une évidence de prolonger. Il n'y avait même pas de discussion à avoir là dessus. J'espère continuer à jouer et à marquer pour le Montpellier Hérault".