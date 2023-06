"Elye Wahi et Joris Chotard ? Une évidence" pour Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

Quand et comment avez-vous constitué cette liste ?

Disons qu'elle se constitue tout au long de la saison. Bien évidemment, elle se finalise. Il y a des arbitrages à faire au dernier moment. Mais c'est une réflexion de longue durée. On les suit toute la saison. Après, il y a aussi la forme du moment, à l'instant T, et les dernières semaines. Il y a beaucoup de paramètres qui viennent impacter tout ça. Mais voilà, la sélection de Joris et Elye sur le championnat d'Europe m'est apparue évidente.

Concernant Joris Chotard, son coach Michel Der Zakarian lui a demandé de prendre plus de risques, de jouer d'avantage vers l'avant. Il a su le faire avec beaucoup de réussite. Aviez-vous la même attente ?

En tout cas, je pense que Joris a la capacité de prendre plus de responsabilités dans le jeu, notamment dans le jeu vers l'avant. Il le montre d'ailleurs sur les dernières semaines en étant décisif, avec une qualité de passe qui est évidente. Il a cette qualité de passe dans le jeu, dans le jeu long, dosé par dessus, pour servir des attaquants dont la puissance et la prise de profondeur font mal, comme Elye notamment. Donc oui, ça fait partie des axes sur lesquels Joris peut avancer. On connaît toutes ses qualités de récupérateur, de joueur de collectif. C'est quelqu'un qui est essentiel dans une équipe, comme il est devenu essentiel au Montpellier Hérault depuis quelques semaines.

Joris Chotard compte six sélections chez les Espoirs © Getty - Jean Catuffe

Jusque-là, il est plutôt remplaçant chez les Espoirs. Ses dernières performances et sa saison peuvent-elles lui offrir un nouveau statut ?

Je sais que c'est quelqu'un à qui je peux faire appel à tout moment, qui répondra présent. C'est aussi un garçon, on n'en parle pas assez, mais qui a une mentalité extraordinaire. Et on le sait, pour vivre une aventure, que ce soit en club ou en sélection, il faut un état d'esprit à la fois collectif, mais aussi des joueurs qui soient à même de donner du sens au projet et de faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne. Et Joris fait partie de ces gens là. Je sais que c'est un garçon sur lequel on peut compter, quel que soit le temps de jeu qu'il aura.

Pour Elye Wahi, l'évidence est-elle récente ?

Il est déjà venu avec nous. Il y a eu des rassemblements, je pense à l'Allemagne, à la Belgique, où il était rentré en jeu et avait été décisif. Après, je crois qu'il y avait eu un petit problème sur un rassemblement. Il a été blessé à un mollet notamment. Et puis, il y a sa fin de saison qui illustre complètement son potentiel. C'est un joueur racé, parce que ces joueurs de prise d'espaces qui font mal à l'adversaire dans la percussion, la profondeur et qui les font reculer, il n'y en a pas beaucoup. Et quand je vois la forme d'Elye, sur les derniers mois, bien évidemment que la sélection a besoin de ses qualités.

La Fédé a-t-elle la sensation de détenir un futur grand ? Le futur attaquant de l'équipe de France ?

Moi, je me réserve à ce genre de pronostic, il faut être beaucoup plus réservé que ça. Maintenant, c'est sûr que la photo à l'instant T sur les qualités d'Elye, elle est forcément élogieuse. Chez les attaquants, il est évident que c'est un poste qui n'est pas facile, et avoir déjà cette capacité à être aussi efficace et aussi impactant dans une équipe de Ligue 1, c'est forcément impressionnant. Donc voilà, ce qui est important, c'est de rester bien dans ses baskets et dans sa tête, de continuer à progresser, de surfer sur la dynamique qui est la sienne, de continuer à bosser. Et c'est vrai qu'il a le talent pour aller très haut.

Il a reçu le trophée UNFP du plus beau but, pas celui de meilleur Espoir. Vous lui auriez donné, vous ?

(Sourire) Je ne rentre pas dans ces considérations là. Moi, j'aime beaucoup Elye pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour ses qualités. Je pense que c'est un garçon qui va beaucoup apporter à la sélection, qui a tout l'avenir devant lui également, qui fait partie des joueurs ou des gens qui seront surclassés. Mais c'est logique par rapport à ce que je vois au quotidien.

Elye Wahi qui compte trois sélections avec les Espoirs va disputer sa première grande compétition avec le maillot Bleu © Getty - Sylvain Lefèvre

Avez-vous déjà conseillé une destination à un joueur et le ferez-vous avec Elye, s'il vous sollicite ?

Je ne refuse jamais la discussion. Bien sûr que ça m'est arrivé, avec certains joueurs qui me demandaient mon avis. C'est plus un avis qu'un conseil, d'ailleurs. Si Elye souhaite qu'on en discute, on en parlera. Maintenant, avec toute la réserve qui est la mienne. Par contre, je pense que c'est le meilleur des conseils (celui de Christopher Jullien que nous avons diffusé, NDLR) qui peut lui être donné : que quel que soit l'endroit où il est, Montpellier ou ailleurs, ce qui est important, c'est de jouer, de ne pas casser cette dynamique qu'il a enclenchée. Continuer à progresser. Et pour ça, il faut jouer. Je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve, mais il est déjà dans un très bon club.

Votre liste fait rêver. Mais n'est-elle pas un tout petit peu déséquilibrée, quand on voit l'attaque de feu dont vous disposez ?

Je n'ai pas cette sensation là. Je pense qu'effectivement, on est armé offensivement. On a aussi de très bons joueurs au milieu et derrière. Je pense qu'il y a une cohérence d'ensemble, une homogénéité. Après, le réservoir français nous permet de proposer quasiment tous les deux ans un effectif de grande qualité. Après, ce qu'il s'est passé chez les Espoirs, comme dans d'autres sélections, nous montre qu'il faut toujours être vigilant. Il y a aussi beaucoup de qualités en face. On ne les connaît pas, parce que ce sont des pays étrangers, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs. C'est une grande compétition et l'équipe de France se doit d'avoir beaucoup d'ambition, de par la qualité des joueurs que l'on a, mais aussi de par le pays qu'on est, tout simplement.

Sylvain Ripoll et la FFF visent le dernier carré lors du prochain Euro © Getty - Istvan Derencsenyi

Chez les Espoirs, les différences de niveau entre les nations sont-elles les mêmes que chez les A ? La hiérarchie est-elle comparable ?

Je ne pense pas qu'on puisse établir de parallèle systématique. Moi, ce que je regarde, c'est le factuel. Aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on tourne un peu le regard dans le rétroviseur, que l'Allemagne et l'Espagne dominent la catégorie espoirs depuis de nombreuses années. Le Portugal aussi pointe le bout de son nez. Nous, on revient aussi plus fréquemment dans les championnats d'Europe, parce qu'il y a eu une période un peu difficile. On est allés en demi finale, en quart de finale. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Bien évidemment, on aura beaucoup d'ambition. Mais pour en avoir vécu deux, je peux vous dire que ces championnats d'Europe espoirs sont d'un très, très haut niveau. Et je pense que quasiment huit ou dix équipes sur les seize engagées peuvent légitimement viser la victoire finale. Donc il y aura beaucoup d'ambition partout. Nous, on sait qu'on a beaucoup de qualités. Il va falloir les traduire sur le terrain. Et puis, je pense que les équipes dont le talent individuel sera tourné vers le collectif s'imposeront.

La FFF vous a-t-elle fixé un objectif minium, sur cette édition 2023 ?

Vous savez, quand vous êtes en équipe de France, l'objectif qu'on vous fixe, c'est d'atterrir au moins dans le dernier carré. On a tous l'ambition d'aller très, très loin. Après, on est dans un groupe assez dur, quand même. Il faudra se qualifier, puis aller le plus loin possible. Maintenant, tout ça, ce sont des mots. Faisons ce qu'il faut sur le terrain, pour traduire nos ambitions communes.

Benjamin Lecomte a une influence énorme sur le MHSC depuis son retour © AFP - Sylvain Thomas

Vous avez, décidément, des liens avec la Paillade, puisque c'est vous qui avez titularisé Benjamin Lecompte à Lorient, en 2014. Quel regard portez-vous sur son retour en Ligue 1 et sur ses performances depuis janvier ?

Pour suivre tous les matches du Montpellier Hérault, puisque je les vois tous, je pense effectivement que Benjamin a réussi un retour canon, avec des performances de très haut niveau. Il a pris beaucoup de maturité. Il a pris de la bouteille. Il a connu aussi d'autres expériences. Je pense qu'il apporte beaucoup, de par ses compétences de gardien de but évidemment, mais aussi de par le sérieux, la concentration, l'exigence qu'il dégage. Et je pense qu'on est en train de retrouver une version de Benjamin Lecomte qui est quand même très, très, très intéressante.

Didier Deschamps n'a jamais sélectionné Savanier, contrairement à vous puisque vous l'avez emmené aux Jeux Olympiques. Quelle impression vous a laissé le joueur, mais aussi l'homme ?

Une très bonne impression. Tokyo, ça a été particulier. On ne va pas reparler de ça, mais j'avais beaucoup apprécié le comportement, l'attitude de Montpellier qui avait accepté de nous laisser un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur, là où tant de clubs avaient refusé de nous en lâcher ne serait-ce qu'un. Avec Téji, on a passé un mois ensemble, j'ai découvert un footballeur hors pair et puis une personnalité très attachante, quelqu'un d'entier et d'authentique. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à passer quatre semaines avec lui. J'aurais aimé que sportivement, on soit beaucoup plus armé pour que son talent puisse encore plus s'exprimer. Mais on a vécu malgré tout une aventure particulière. J'ai beaucoup, beaucoup de pensées positives, quand je pense au footballeur aussi.

Téji Savanier a participé aux JO de Tokyo en 2021 © Getty - Zhizhao Wu

Avez-vous pensé, en le voyant évoluer, qu'il pouvait aller au dessus et frapper à la porte de Didier Deschamps ?

Ce n'est pas mon rôle que de penser à ces choses là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la sensation d'avoir un joueur de très haut niveau. De très, très haut niveau, avec des qualités qu'on voit peu. Cette capacité à mettre le ballon là où il veut, à utiliser toutes les surfaces de pied, à décider des choses là où personne ne les voit. Honnêtement, j'ai eu l'impression d'avoir un joueur de très haut niveau. Il avait été éblouissant. Et au delà du plan footballistique, il avait été admirable, même dans la mentalité, parce que ça a été, on va le dire, une petite galère quand même. On n'était pas armé, il y avait plein de jeunes qui découvraient, qui n'y étaient pour rien non plus. Et il est resté positif. Avec le maillot bleu, il a vécu ces quatre semaines avec, malgré tout, beaucoup de fierté et d'entraide avec tout le monde. Je crois que l'éloignement a été un peu difficile, qu'il était temps de rentrer (rires), vu l'attachement à ses racines. Mais c'est vraiment quelqu'un que je reverrais avec un énorme plaisir.