"Elye Wahi risque d'apparaître sur l'un des quatre prochains matchs" confie Pascal Baills (MHSC)

Figure de la Paillade, coach adjoint qui a résisté à de nombreux changements d'entraîneurs à Montpellier et qui est aujourd'hui l'un des bras droits de Michel Der Zakarian, Pascal Baills était l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce lundi, dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault, au lendemain de la défaite contre le Paris-Saint-Germain (1-3).

L'absence d'Andy Delort

Alors que l'on a tendance à penser que le MHSC aurait pu récolter au moins le nul face à un PSG remanié, en étant plus réaliste, le coach adjoint a d'abord tenu à souligner l'absence d'Andy Delort, "un joueur décisif chez nous, qui marque des buts et qui fait marquer", sans qui il a été compliqué d'avoir "des courses et de la prise de profondeur".

Son remplaçant, Il Lok Yun a "fait le match qu'on attendait de lui, en venant travailler au milieu, parce que Di Maria nous a cassé les burnes, en décrochant et en créant le surnombre au milieu", raison pour laquelle "on n'a pas trop vu notre milieu de terrain comme il l'habitude de jouer (...) On n'a beaucoup couru après le ballon, on avait moins de gaz pour attaquer. Et sur ce poste d'attaquant, qui est vraiment la prédilection d'Andy nous a fait défaut".

Il Lok-Yun en pointe : la surprise

Le HAC ne dispose pas d'un autre neuf, dans le même registre que Andy Delort : "C'est une évidence (...) Il y a Petar Skuletic, mais c'est un style différent, un gabarit athlétique, mais si on lui demande d'avoir la vitesse d'Andy, c'est sur qu'il ne l'a pas. Après, il faut s'adapter aux joueurs qu'on a. On a essaye dé faire pour le mieux, sur ce match là. On a tenu 75 minutes, et voilà", commente Pascal Baills.

En son absence, c'est donc à Il Lok Yun qu'a d'abord été confiée la pointe de l'attaque, avant que le coréen vienne se place en pointe haute du milieu en losange : "dans la semaine, on a mis Gaëtan Laborde, on a mis Stephy Mavididi, mais on a estimé qu'ils étaient plus à l'aise sur les côtés que dans l'axe".

Pascal Baills a longtemps détenu le record du nombre de matchs disputés avec Montpellier (429) avant d'être dépassé par Souleymane Camara © AFP - Pascal Guyot

Elye Wahi, c'est pour bientôt ?

Retenu pour la première fois dans le groupe pro pour un match de Ligue 1, Elye Wahi (17 ans) n'est pas entré en jeu. Pourtant, le coach y a songé, nous confie son adjoint : "Oui, mais c'est compliqué. On est menés, il ne nous reste qu'un changement. On aurait pu le faire rentrer les cinq dernières minutes, mais cela ne servait à rien. On aurait pu le faire rentrer avant, mais si on a un blessé, on finit à dix. On a fait quatre changements, il restait un quart d'heure, on a hésité, mais c'est une jeune sur lequel le club, je pense, va s'appuyer sur les années à venir".

A son sujet, Pascal Baills confie qu'il a beaucoup de talent et qu'il pourrait faire sa première apparition prochainement : "il a un potentiel intéressant, de vitesse, de puissance, des qualités de dribble. Là, on rentre ans un cycle avec quatre matchs en douze jours. Il risque donc d'apparaître sur l'un de ces quatre matchs, parce qu'obligatoirement, en jouant tous les trois jours, je pense qu'il va y avoir des rotations. Si en plus on n'a pas Andy, Elye va sans doute participer sur des bouts de match".

Au passage, alors que Michel Der Zakarian nous avait dit que Elye Wahi s'était plié à la règle qui veut que chaque joueur chante devant le reste du groupe, au moment du repas, lors de sa première dans le groupe, Pascal Baills nous a révélé que l'ancien caennais avait chanté "une chanson de Magic System, mais je ne sais pas le titre (rires)".

Quant à Béni Makouana, recruté en fin de mercato dernier : "on aurait pu le prendre aussi, mais il s'est blessé la semaine dernière. Ce sont les deux jeunes qui, offensivement, s'entraînent avec nous. Béni est plus fin au niveau athlétique, mais il a de la vitesse aussi. C'est un profil un peu différent. Ce sont deux jeunes qui devraient, je pense, faire partie de l'effectif dans les saisons à venir".

La répartition des rôles au sein du staff

"Qui fait quoi ? Le coach, il coach. Et nous, au niveau des entraînements, il y a Franck Rizzetto qui peut monter les séances. Michel donne les directives au départ. Stéphane Paganelli fait le travail athlétique. Moi, je suis avec Franck et je m'occupe de la vidéo, des montages, et de l'équipe adverse. Teddy Richert est avec les gardiens. Et cela se passe plutôt bien".

En tant qu'ancien arrière droit, et plus généralement défenseur, Pascal Baills a un oeil encore plus attentif aux joueurs qui y évoluent, désormais : "même chez l'adversaire ! Par exemple, le petit Pembélé qui a joué à droite à Paris, c'est quand même des qualités de vitesse, un profil intéressant, même dans le couloir droit quand Dagba est sorti.

Au MHSC, "Arnaud Souquet a plus d'expérience que Junior Sambia, qui a des corrections à faire, de positionnement, et qui doit sentir les coups offensivement, savoir quand il faut y aller. Mais bon, il progresse. Il a du potentiel. Arnaud joue moins en ce moment, mais là, avec quatre matchs, tout le monde va avoir du temps de jeu".

Emission 100% Paillade avec Pascal Baills à réécouter ici sur France Bleu Hérault