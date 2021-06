"Embarquement vers la Ligue 1" : la drôle de communication des Chamois Niortais

C'est la reprise de l'entraînement pour les Chamois Niortais ce lundi. Avec le coup d'envoi de la préparation de la nouvelle saison de Ligue 2. La semaine prochaine, les dirigeants ont également prévu de recevoir les partenaires à l'occasion d'une soirée, comme il est d'usage. Un rendez-vous d'autant plus important cette année qu'il intervient après neuf mois de huis clos.

Dans ce contexte, ces retrouvailles sont à marquer d'une pierre blanche. L'invitation qui les précède également. Le carton envoyé aux sponsors ne manquera pas de faire parler. Sur l'entête et dans la marge, les dirigeants évoquent un projet 2021-2025. Avec un objectif très ambitieux : "embarquement pour la Ligue 1".

Provocation, maladresse ou véritable ambition ?

"Après la saison catastrophique sur le plan des résultats sportifs, et alors qu'on devrait la jouer profil bas compte tenu de notre sauvetage in extremis en Ligue 2, je trouve le message moyen. Soit c'est de la provocation, soit c'est de la maladresse" lâche un partenaire de longue date sous couvert d'anonymat.

A l'inverse, d'autres y voient un signal fort et l'espoir de jours meilleurs : "Pourquoi pas ? Il faut être ambitieux et rêver. Après deux saisons très difficiles, il faut espérer des lendemains qui nous sourient. Même si ces slogans doivent s'accompagner de preuves matérielles et d'une séance d'explications. Cet objectif est-il réaliste ? Comment l'atteindre ? A eux de nous le dire" ajoute un autre sponsor majeur, présent sur le maillot niortais.

"Les dirigeants doivent se bouger"

Un dernier partenaire sondé estime que "les dirigeants n'ont pas le choix. Au sortir d'un championnat compliqué, alors que le club n'a pas été épargné sur les réseaux, ceux qui sont aux manettes doivent se bouger pour convaincre les collectivités, les entreprises, les supporters. On attend maintenant de savoir ce qu'il y a derrière. Ou si ce n'est qu'un coup de pub".

Dans le foot professionnel comme dans la vie de tous les jours, "il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour". Mais le billet doux envoyé aux sponsors aura fait son petit effet. Au point d'enivrer les têtes de certains ? La soirée tant attendue en présence des partenaires montrera s'il s'agit d'un simple flirt ou d'une affaire un peu plus sérieuse.