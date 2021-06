"Embarquement vers la Ligue 1" : les dirigeants des Chamois Niortais précisent leurs ambitions pour le club

Les dirigeants des Chamois Niortais ont tenu la traditionnelle soirée des partenaires. C'était mardi soir à l'espace Bodard à côté du stade René-Gaillard. Eytan et Mikaël Hanouna, à la tête du club depuis près d'un an, ont annoncé devant les sponsors leur intention de viser la L1 à l'horizon 2025.

"Vu de l'extérieur, on a bien conscience que le projet peut paraître fou". C'est par ces mots qu'Eytan Hanouna, actionnaire majoritaire et président du directoire des Chamois Niortais, a débuté son explication de texte à l'adresse des partenaires, impatients d'en savoir plus sur le fameux projet visant une éventuelle monter en Ligue 1.

"On part du principe que si le club n'est pas ambitieux, il ne survivra pas". Eytan Hanouna dit avoir analysé "les masses salariales des clubs récemment montés dans l'élite". La moyenne se situerait selon lui autour de 3,2 millions d'euros. Aujourd'hui, Niort est à deux millions, c'est la plus petite de la division. "L'objectif est donc de l'augmenter de 300.000 euros par an d'ici 2025, année historique, puisque ce sera le centenaire du club". Les dirigeants niortais disent vouloir s'inspirer des exemples récents de Dijon, Brest ou encore Angers. En recentrant tous les investissements sur le football et notamment la data (analyses statistiques).

Un nouveau stade pour de nouvelles recettes

D'ici là, la direction des Chamois espère un nouveau stade, pour de nouvelles recettes (notamment sur la buvette, les hospitalités). Pour eux, l'agglo de Niort aurait la volonté de construire la nouvelle enceinte d'ici la fin du mandat de Jérôme Baloge (2026). C'est loin d'être confirmé pour l'heure par la collectivité. Des discussions seraient aussi en cours pour démonter la tribune Nord (non couverte) de René-Gaillard et y installer un espace dédié à la restauration d'après-match.

La montée passera surtout par une équipe de qualité. Le club veut des joueurs et un staff qui s'investissent dans la durée, avec toujours la part balle à la formation. Et des recrues plus expérimentées pour les entourer. On attend maintenant les actes. Le premier devrait intervenir samedi avec la signature d'un attaquant de 27 ans qui connaît bien la Ligue 2.