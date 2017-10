Émission spéciale Derby : le Débrief en direct de l'Étrat dès 18h sur France Bleu

L'AS Saint-Étienne reçoit France Bleu Saint-Étienne Loire. Émission exceptionnelle en direct du centre d'entrainement et de formation à l'Étrat. Au programme : le 115e derby, les souvenirs et histoires de derbies. Le Débrief entre 18h et 19h sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Des invités exceptionnels dans ce Débrief spécial Derby :

Dominique Rocheteau : ancien joueur et directeur sportif de l'ASSE

: ancien joueur et directeur sportif de l'ASSE Julien Sablé : ancien joueur et directeur du centre de formation de l'ASSE

: ancien joueur et directeur du centre de formation de l'ASSE Laurent Chastellière : responsable du Musée des Verts

: responsable du Musée des Verts et rencontre avec Loic Perrin, le capitaine des Verts.

Avec les anciens joueurs, on se souviendra de leurs derbies et de cette rivalité avec Lyon qu'ils ont connu ou qu'ils connaissent encore. Puis, nous parlerons aussi derby et histoire de derby. L'affrontement entre Saint-Étienne et Lyon en foot remonte à bien longtemps et même avant la création de l'Olympique Lyonnais sans oublier d'évoquer le prochain derby, le 115e, ce dimanche 5 novembre à 21h sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Débrief spécial Derby ce soir entre 18h et 19h entre direct de l'Étrat sur France Bleu.

Écoutez l'émission :