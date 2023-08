Emission spéciale FCSM

Les efforts déployés ces derniers jours semblent avoir été vains : le CNSOF a rendu ce mardi un avis défavorable au maintien du FCSM en Ligue 2 , pour des raisons financières, malgré la tentative de reprise de Romain Peugeot, appuyé par les collectivités locales. A quatre jours de la reprise du championnat, cette décision risque de se traduire par une relégation au 5e niveau du foot français, voire au dépôt de bilan pure et simple.

Ce mercredi, France Bleu Belfort Montbéliard consacre une émission spéciale jusqu'à 9h au sort et à l'histoire du FC Sochaux, ce club presque centenaire, pionnier du football professionnel. Avec Hervé Blanchard, la voix du foot sur notre antenne, et nos invités : anciens joueurs, représentants des salariés et des supporters, élus. Et les témoignages des auditeurs à partir de 7h au 03 84 22 82 82.

