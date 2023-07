Emission spéciale - "Sochaux vivra", mobilisation au stade Bonal autour du FC Sochaux

"SochauxVivra", c'est le mot dièse qui fédère les supporters du FC Sochaux-Montbéliard ces derniers jours sur les réseaux sociaux, depuis l'annonce de la relégation administrative du club en National , annoncée mardi. La Tribune Nord Sochaux, appelle à un rassemblement ce vendredi 14 juillet au stade Bonal à Montbéliard autour du club. Il faut absolument trouver des solutions financières pour empêcher le dépôt de bilan.

France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon, vous proposent pour l'occasion une émission spéciale entre 16h et 19h ce vendredi 14 juillet animée par Hervé Blanchard et Nicolas Wilhelm. Depuis des années, les journalistes de France Bleu Belfort vous font vivre tous les matchs en intégralité sur l'antenne.

France Bleu sera au cœur du rassemblement des supporters avec de nombreux invités.

Teddy Richert, ex-gardien emblématique du FC Sochaux

Jean-Claude Plessis, ex-président du FCSM

Les supporters sochaliens (Planète Sochaux, Supporter Club, Sociochaux, ..)

Les journalistes locaux qui suivent le FCSM

les élus nord francs-comtois

La menace d'une disparition

Pour l'instant, le FCSM est rétrogradé en National, la 3e division, mais si l'actuel actionnaire n'apporte pas les garanties financières nécessaires, le club risque le dépôt de bilan. Cela voudrait dire la perte du statut professionnel et du centre de formation. En clair, la disparition du FC Sochaux-Montbéliard.

Le club de supporters des sociauxchaux propose la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Une solution qui a l'appui de plusieurs élus locaux. Les membres de la Tribune Nord Sochaux autre groupe de supporters appellent à la démission de Samuel Laurent.