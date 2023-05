EMISSION SPECIALE - Will Still, l'entraîneur du Stade de Reims invité de France Bleu Champagne Ardenne

Will Still est l'entraîneur du Stade de Reims depuis octobre 2022

Will Still, l'entraîneur du Stade de Reims est ce jeudi 4 mai, l'invité de France Bleu Champagne Ardenne entre 7h45 et 8h30. L'actuel coach des Rouge et Blanc est arrivé sur le banc en octobre 2022 , en remplacement d'Oscar Garcia, dont il était l'adjoint.

Il répond aux questions des journalistes de France Bleu Champagne, Alexandre Audabram et de Marine Protais de 7h45 à 8h30. Les auditeurs peuvent poser leurs questions en direct.

Le surdoué du foot

A 30 ans, il devient le plus jeune entraineur d'Europe. Comme il n'a pas encore le diplôme nécessaire, à savoir, la licence UEFA pro, le club doit s'acquitter d'une amende de 25 000 euros à chaque match, comme le prévoit le règlement français.Après sa prise de fonction au Stade de Reims, il a réussi l'exploit d'enchaîner 17 matchs sans défaite.

Concernant son avenir, l’entraîneur rémois semble vouloir poursuivre son aventure avec le Stade de Reims avec lequel il est d'ailleurs en contrat jusqu'en 2025.

