Emmanuel Macron, Didier Deschamps, PSG : les nombreux hommages à Just Fontaine

Il "restera une légende de l'équipe de France", "une légende du football nous a quittés", les hommages à Just Fontaine se multiplient ce mercredi, après l'annonce du décès de l'international français , meilleur buteur de tous les temps sur une seule phase finale de Coupe du monde en 1958.

"Avec Kopa, ils ont écrit la première épopée du football français. Just Fontaine sera, pour toujours, notre mythe fondateur", écrit Emmanuel Macron ce mercredi sur Twitter. "C'est toujours triste quand on voit partir des légendes pareilles", a réagit ce mercredi sur franceinfo la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, "joueur absolument mythique du Stade de Reims".

Amélie Oudéa-Castéra souligne évidemment "le record absolument fabuleux de treize buts en Coupe du monde" qui "restera très longtemps" en place. "J'aime ces souvenirs. Je revois ces photos et, comme tous ceux qui aiment foot, j'ai évidemment une pointe de tristesse et une grande pensée pour ses proches et pour sa famille."

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a rendu hommage ce mercredi à Just Fontaine, estimant qu'il "restera une légende de l'équipe de France", selon des propos publiés sur le site internet de la Fédération française de football. "La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale", a écrit Deschamps. "Joueur puis sélectionneur, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises, a-t-il ajouté. 'Justo' était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'équipe de France était fort et sincère."

La FFF a également annoncé qu'une minute de silence serait observée sur tous les terrains à la mémoire de l'ex-attaquant, auteur du record du nombre de buts inscrits au cours d'une seule phase finale de Coupe du monde (13 buts lors du Mondial-58). Les "minutes d'hommage" commenceront dès aujourd’hui "à Toulouse, Marseille et Nantes, avant le coup d’envoi des trois dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe de France".

Le club de Reims n'a pas été en reste, rendant hommage à "une étoile du football français, un buteur hors pair, un Rémois légendaire". Just Fontaine s'était bâti un palmarès de choix avec quatre titres de champion de France, dont trois avec Reims, deux Coupes de France et une finale de Coupe d'Europe des clubs champions perdue avec Reims en 1959.

Le PSG, dont il été l'entraîneur, et Nice, dont il a porté les couleurs trois saisons, ont salué "l'un des plus grands personnages de l'histoire du football français". "C'est un monument du football français qui nous a quitté, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu'il avait mené à la première division il y a 50 ans", a réagi mercredi le PSG dans un communiqué .

Dans un long communiqué, l'OGC Nice a de son côté rappelé que Fontaine avait laissé "une trace indélébile" au sein du club azuréen et l'a qualifié de "légende". Fontaine a porté le maillot niçois de 1953 à 1956 et a inscrit 52 buts en 83 matchs disputés avec les Aiglons. Il a gagné avec Nice un championnat et une Coupe de France. Le club niçois a fait savoir qu'un "hommage appuyé" lui serait rendu avant le match Nice-Auxerre programmé vendredi.

"Il avait entrainé l'US Toulouse et portait notre ville dans son coeur, où il était installé", écrit le Toulouse FC . Just Fontaine est décédé à Toulouse.

C'était "un de mes vrais amis", confie Daniel Hechter, ce mercredi sur franceinfo . "Il m'a appris le football", témoigne l'ancien président du Paris Saint-Germain, qui a vu la légende du football évoluer sous ses couleurs de 1973 à 1976. L'ex-président du PSG de 1974 à 1978 loue un "homme exceptionnel", avec "des qualités humaines rarement vues dans le football." C'était avant tout "un homme simple, discret et pas imbu du lui-même", insiste Daniel Hechter.