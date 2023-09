En 1983, des supporters du Stade Lavallois ont fait 6.000 km pour encourager le club en Coupe d'Europe

Il y a 40 ans, jour pour jour, il y était. Le 14 septembre 1983, le Stade Lavallois affronte le grand Dynamo Kiev, alors en terre soviétique, pour le match aller des 32e de finale de la coupe de l'UEFA, score final 0-0. Et dans les tribunes du stade de Kiev, Didier Daburon. Il habite Meslay du Maine, dans le Sud-Mayenne, il est fervent supporter des Tango et avec trois amis, ils ont pris la route à ce moment-là, faisant plus de 6.000 km aller-retour pour supporter leur équipe.

ⓘ Publicité

Une promesse et un fût planqué dans un ruisseau

Tout commence par une promesse faite au coach de l'époque, Michel le Milinaire. "Je suis venu à une séance d'entraînement, avant la fin de la saison, et j'avais dit simplement, si vous allez en Coupe d'Europe, je vous suivrai", se souvient Didier Daburon, "quelque soit où vous irez. On a été récompensé quand on a vu que c'était le Dynamo de Kiev, on s'est dit qu'on n'avait pas choisi le plus court". Chose promise, chose due, les quatre amis sautent dans la Peugeot 504 de Didier Daburon, 240.000 km au compteur. C'est le début d'un trajet de plus de 3.000 km. Avant la frontière, ils abandonnent le fut de dix litres de vin rouge du collègue. "On a trouvé un ruisseau juste avant la frontière, je lui dis de poser son bidon là-dedans, on va mettre une ficelle et un mouchoir accroché à une branche pour le retrouver", détaille Didier, "trois jours après, on revient et on a bien retrouvé le fût, le mouchoir était un peu abîmé, mais tant pis".

Un retour au Moyen Âge

Quand ils passent la frontière, après huit heures de fouille, y compris de la voiture, ils arrivent dans un autre monde. "Quand vous passez la frontière de l'Union Soviétique, vous faites un retour au Moyen Âge, vous voyez des gens qui sont dans des camions bennes, qui vont aller couper le maïs à la faucille", se souvient ce supporter, "des femmes étaient en train d'écraser de la craie sur le milieu des routes pour tracer les lignes blanches". À l'hôtel, une dame de l'accueil pense qu'ils appartiennent à un groupe de touristes espagnols, elle leur dit qu'ils n'ont rien à payer puisqu'ils font partie du groupe, alors ils partent avec le séjour offert.

Le stade de Kiev est impressionnant, il compte près de 120.000 places, "quasiment cinq ou six fois la valeur du stade Francis le Basser de l'époque", ajoute Didier et dans les tribunes, ils sont tous surveillés. "Il fallait lever le petit doigt pour aller aux toilettes, ils devaient nous accompagner, on nous a piqué un appareil photo, parce qu'on l'utilisait trop, il a fini à la poubelle", explique-t-il. Heureusement, ils en ont deux autres. Alors même s'il n'y a pas de but, le groupe retient la parade de Jean-Michel Godard. "Il a bloqué la balle sous la barre transversale, plus tard, on lui demandait souvent s'il était sûr qu'elle n'était pas rentrée", sourit Didier Daburon qui n'aurait jamais pensé vivre une telle expérience. "C'étaient des moments extraordinaires, la mémoire de ces moments-là me permet de retrouver le sourire à tout moment, quand ça ne va pas bien, on se remémore toujours les bonnes choses", conclut le supporter.

Didier Daburon (à gauche) avec deux des amis dans les rues de Kiev. - Didier Daburon

Lors du match entre le Dynamo Kiev et le Stade Lavallois en 1983. - Didier Daburon

Didier Daburon (à droite) avec deux autres amis en arrivant à Kiev, la 504 à l'avant avec le mot Laval écrit dessus. - Didier Daburon