"On en a ras-le-bol", "C'est un scandale": la colère noire des Strasbourgeois contre l'arbitrage

Au Racing Club de Strasbourg, on n'a guère l'habitude de critiquer l'arbitrage. Sous l'ère Marc Keller, la règle c'est de ne surtout pas faire de vagues. Mais ce dimanche à Toulouse, les acteurs du jeu strasbourgeois ont fait exception à cette règle, en critiquant vertement l'arbitrage de Jérémy Stinat.

ⓘ Publicité

Mené logiquement 2 à 0 dès la 55ème minute, le Racing est revenu à égalité grâce à Lebo Mothiba (son premier but avec le Racing en Ligue 1 depuis presque 3 ans, depuis le 7 décembre 2019 et une réalisation déjà contre le TFC) et Kevin Gameiro (qui avait manqué un penalty, avant de marquer en deux temps).

Ce qui a passablement énervé les Strasbourgeois, c’est que l’arbitre Jérémy Stinat ne leur a pas accordé un pénalty en toute fin de match. Maxime Le Marchand touche le ballon dans la surface de réparation, avant qu’un défenseur toulousain Anthony Rouault ne lui tape dans le mollet.

Le même arbitre a sifflé un penalty quasi identique contre le Racing

Alerté par ses assistants vidéo, l’arbitre est allé regarder la vidéo, mais après avoir tergiversé, Jérémy Stinat a estimé que le contact ne valait pas de coup de sifflet en faveur du Racing. Le même arbitre avait pourtant accordé un penalty, pour une situation quasi identique, contre le Racing cette saison dans les arrêts de jeu à Montpellier (même si la faute de Jeanricner Bellegarde sur Valère Germain était tout de même plus flagrante).

Julien Stéphan dénonce "un manque de courage"

"On aurait dû avoir un penalty qui nous a été refusé, je ne sais pas pourquoi, je pense par manque de courage, s'est emporté l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan. L'arbitre nous dit : ''Je ne peux pas siffler un penalty comme ça. Le blanc touche le ballon'. Les images montrent que le blanc n'a absolument pas touché le ballon. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. On n'a pas dit grand-chose jusque-là. Je pense qu'on a peut-être même été trop gentils. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Trop, c'est trop ! Ça fait plusieurs fois que ça nous pénalise.

Ça fait de nombreux points envolés depuis le début de saison sur des décisions litigieuses, qui nous sont très contraires. Je pense que Strasbourg mérite un peu plus de respect que ça. Il faut avoir le courage de siffler, même à la 93ème minute à l'extérieur, même si l'équipe adverse est à dix. Il faut nous donner le penalty quand on mérite d'avoir un pénalty.

Max touche le ballon en premier, il y a contact dans le mollet. C'est penalty à la première minute, à la dixième, à la quinzième ou à la 93ème. Il y a beaucoup de colère par rapport à cette décision, énormément, surtout quand ça s'accumule.

Si je dois être sanctionné pour le bien du club, ça n'est pas grave. Quand on est trop gentils, trop polis, quand on ne dit rien, voilà ce qui se passe".

"Ils commencent à nous taper sur le cerveau"

Le capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard s'est aussi fendu d'une diatribe envers l'arbitrage. "On ne peut pas continuer dans ces conditions, sinon il faudra changer de championnat. Tous les joueurs en ont ras-le-bol, ils commencent à nous taper sur le cerveau. On veut bien accepter les choses, mais il faut aussi qu'ils se remettent en cause. On a perdu deux points, à la fin. S'il y a penalty, il y a penalty. Au bout d'un moment, il y en a marre, stop."

"Un scandale" pour le Marchand

Le principal intéressé, Maxime Le Marchand, parle de "scandale". "J'estime tous les jours qu'il y a penalty, peste le défenseur strasbourgeois. Les images parlent d'elles-mêmes. Je me retrouve avec une béquille. Moi je prends le ballon et il me tape dans le mollet. Incompréhensible. Même le gardien de Toulouse se préparait pour le penalty. Ça fait beaucoup depuis le début de saison, on en a un peu marre. Il faut savoir dire les choses quand on a raison. C'est un scandale, c'est clair".

Les sorties musclées des Strasbourgeois contre l'arbitrage ne doivent pas occulter le fait que le Racing a une nouvelle fois été à la peine pendant la première heure de jeu. Le gardien Matz Sels a réalisé plusieurs parades décisives. Et les Strasbourgeois ont aussi bénéficié d'un fait de jeu très favorable sur leur deuxième but.

Le défenseur danois du TFC Rasmus Nicolaisen s'est emmêlé les pinceaux dans sa propre surface de réparation. En voulant remiser le ballon de la tête vers son gardien, il a touché le ballon de la main, provoquant un penalty. Et en plus, il a été expulsé sur cette action, en écopant d'un deuxième carton jaune.