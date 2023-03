En amical, le FC Metz accroché par les Belges de Seraing

Pas de vainqueur, ce jeudià Frescaty, entre le FC Metz et son club satellite du RFC Seraing. Dans cette rencontre amicale, Les Grenats et les Métallos, bons derniers de la D1 Belge, se sont quittés sur un score de parité, un but par tout.

Après l'ouverture du score des Sérésiens peu avant la demi-heure de jeu, le club à la Croix de Lorraine a égalisé 5 minutes plus tard par sa dernière recrue sénégalaise, le jeune Malick MBaye. Privé de 7 internationaux, et désiré de faire souffler certains cadres, Coach Bölöni a élaboré un 11 expérimental.

C'est une équipe plutôt improbable et rajeunie qu'a mis au point le technicien roumain du FC Metz. Sans Udol et Kouao, tous deux laissés au repos, ce sont deux attaquants, Lamine Gueye à droite et Sabaly à gauche qui ont débuté dans les couloirs de la défense lorraine.

Dans ce 11 inédit, les anciens blessés de longue durée, que sont N'Doram et le gardien Caillard, ont également fait leur retour. Une formation rajeunie enfin, avec notamment la titularisation de l'attaquant Edouard Soumah-Abad qui vient de signer son tout premier contre pro.

Sans repères, ni automatismes, ce FC Metz bis a forcément souffert face aux Métallos Sérésiens, qui luttent pour leur maintien en D1 belge. Mais le staff, tout comme le président Serin, présent ce jeudi à Frescaty ont salué l'enthousiasme et la fougue de ses habituels seconds couteaux. Une façon aussi de concerner tous les joueurs de l'effectif, avant le lancement du sprint final de la bataille pour la remontée en L1.

Le FC Metz retrouvera la Ligue 2, le premier avril prochain, à la maison, contre Laval.