En amical, le FC Metz s'incline 5 buts à un contre Auxerre

Match amical entre le FC Metz et Auxerre

Il y a ceux qui profitent de la chaleur qatarienne au Mondial et il y en a d'autres, qui préfèrent le froid mosellan pour suivre la préparation hivernale du FC Metz. Ce vendredi, six jours après la reprise de l'entraînement, le club à la Croix de Lorraine affrontait en amical, l' AJ Auxerre.

Pour débuter cette rencontre, le staff messin aligne une équipe inédite, avec notamment Danley Jean-Jacques, en position de défenseur latéral droit ou encore le jeune et prometteur Lilian Raillot dans l'entrejeu.

La première occasion est messine : à la 9e minute de jeu, Cheick Tidiane Sabaly tente sa chance à l'entrée de la surface mais sa frappe du gauche est captée par le portier icaunais.

Malgré le froid et une équipe rajeunie, le FC Metz est sérieux dans le premier quart d'heure, mais les Mosellans souffrent sur coups de pied arrêtés. Et au fil des minutes, l'AJA va prendre la mesure de cette formation messine !

A la demi heure de jeu, l'AJA ouvre la marque sur corner : Autret sert Niang, dont la tête croisée surprend Alex Oukidja (0-1).

Cinq minutes plus tard, Auxerre double la mise sur pénalty, grâce à Niang qui s'offre un doublé (0-2) !

Le buteur sénégalais est en feu : Il inscrit deux supplémentaires, en moins d'une minute (0-4). La défense messine prend l'eau !

Juste avant la pause, Anthony Musaba réduit la marque pour le FC Metz (1-4). Mais une minute plus tard, Auxerre creuse encore l'écart par Perrin (1-5)

A la pause, le staff messin procède à de nombreux changements ! Des joueurs de la réserve comme Kébé ou Lô font leur apparition sur la pelouse !

Ce 11 inédit va tenter de relever la tête et se procurer quelques occasions, mais le portier de l'AJA se montre décisif !

Visiblement fatigué par sa grosse semaine de travail et parce que sa défense a été trop passive en première période, le FC Metz n'a pas pesé bien lourd face à de réalistes Auxerrois, malgré un second acte plus abouti.

Le FC Metz partira ce dimanche en stage à Bénidorm, en Espagne, où il disputera deux matchs amicaux contre Genk et Groningue.