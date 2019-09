En amical, Toulouse s'incline 2-1 face à l'Athletic Bilbao

En match amical à Bayonne ce jeudi soir, le Toulouse FC plutôt en forme en Ligue 1, n'a pas su faire plier l'actuel troisième du championnat espagnol et tombeur du Barça cet été, l'Athletic Bilbao (1-2). Les basques l'emportent grâce à un pénalty à la toute fin du match.

Le stade Didier-Deschamps de Bayonne accueillait la rencontre amicale entre le TFC et l'Athletic Bilbao.

Toulouse, France

C'était un match sans enjeu à Bayonne, si ce n'est celui de garder le rythme pendant cette petite trêve internationale. Il avait toutefois pour vertu de voir un revenant et deux petits nouveaux.

Avec Shoji, Isimat-Mirin et Saïd

Le japonais Gen Shoji, blessé aux ischios début août en match de préparation contre Norwich, était aligné dès le coup d'envoi ce qui laisse entrevoir un probable voyage dans dix jours à Saint-Etienne. Quant aux recrues, en manque de rythme, l'attaquant Wesley Saïd, le plus gros transfert de l'hsitoire du TFC en provenance de Dijon, et le défenseur Nicolas Isimat-Mirin, arrivé en fin de mercato de Turquie ont connu leur première titularisation sous le maillot violet. En face, le troisième de la Liga après deux victoires et un nul en trois rencontres dont un succès face au Barça (1-0).

Insolite : l'entraîneur toulousain préfère sortir un joueur quand un Espagnol est exclu

Aaron Leya Iseka, qui n'a pas encore scoré en Ligue 1 cette saison, ouvrait la marque. Les Espagnols égalisent un quart d'heure avant la mi-temps. Wesley Saïd a raté son duel avec le portier de Bilbao. Un basque est sévèrement exclu à la 74e, et coach Casanova, par souci d'équité et visiblement pour mieux travailler décider sortir Quentin Boisgard pour terminer à dix contre dix! Et ce sont finalement les basques qui profitent d'un pénalty sifflé après une main de Shoji dans la surface de réparation. L'Atlhétic Bilbao l'emporte 2-1.

Les Toulousains vont à présent préparer leur déplacement dans le Forez, pour un ASSE-TFC dimanche 15 septembre à 17 heures, en direct sur France Bleu Occitanie.