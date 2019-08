En attendant l'arrivée de l'attaquant Dario Benedetto, le défenseur Alvaro Gonzalez prend ses marques à l'OM

Marseille, France

"On souhaite accueillir Dario Benedetto le plus vite possible", a assuré le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud lors d'une conférence de presse au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus ce jeudi 1er août. L'attaquant argentin pourrait rejoindre Marseille dans les prochains jours. Les négociations sont en cours avec son club de la Boca Juniors. Ce serait la deuxième recrue du mercato de l'été pour l'OM. Avant lui, l'Espagnol Alvaro Gonzalez a rejoint les rangs marseillais, prêté avec option d'achat par Villarreal. "C'est un joueur qui nous a beaucoup plu, pour sa fiabilité, sa régularité. Il est la touche d'expérience indispensable à la défense centrale, même si nous sommes particulièrement satisfait du travail que fournissent nos deux jeunes, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car", explique Jacques-Henri Eyraud.

"J'ai le sang chaud"

A 29 ans, Alvaro Gonzalez dispose déjà d'une solide carrière de l'autre côté des Pyrénées, avec 233 matchs au compteur dans le championnat espagnol, la Liga. "Pour moi l'OM, c'est un important pas en avant. C'est un grand club européen et c'est la première fois que je vais jouer en dehors de l'Espagne", explique le défenseur présenté pour la première fois en conférence de presse. Interrogé sur son jeu en Liga, et notamment sur ses 17 cartons jaunes et ses deux cartons rouges au cours de l'année, Alvaro Gonzalez sourit : "Je sais que je vais devoir faire attention mais ça illustre bien le joueur que je suis. Un joueur de caractère. Je suis quelqu'un qui aime tout donner sur le terrain. Et même si ça ne se voit pas car je suis assez mince, je ne fuis jamais les duels".

Le défenseur s'acclimate déjà à sa nouvelle ville. "Passer d'une ville calme comme Villarreal, à une ville chaude et passionnée comme Marseille, ça me plaît beaucoup. Moi je suis quelqu'un qui a le sang chaud et je compte vraiment exploiter cette opportunité", prévient Alvaro Gonzalez. Il fera son baptême contre Naples à 21 h au Vélodrome dimanche 4 août, pour le dernier match d'entrainement de l'OM avant la reprise de la ligue 1. Le championnat commencera le samedi 10 août à 17 h 30 à domicile contre Reims.