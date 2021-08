En attendant Messi, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre votre Pass VIP en Loge pour le match Reims-PSG !

... face à l’équipe du Stade de Reims. Face à cet insoutenable suspense, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de gagner votre Pass VIP en écoutant bien le 6h-9h, vendredi 27 août. 2 places en loge à gagner, pour assister au match événement de cette 4è journée de championnat.

Le Stade de Reims continue sa rentrée dans la Cour des grands en Ligue 1 de foot avec son prochain match à domicile, dimanche 29 août.

Émission spéciale sur France Bleu dimanche soir, dès 19h !

Dans le cadre de ce match qui opposera les Rouge et Blanc au PSG, Lionel Messi, tout juste arrivé en France, devrait fouler la pelouse du Stade Delaune pour la première fois. Autant dire que sa présence, si elle devait être confirmée lors de la divulgation de la feuille de match, ferait de ce match déjà très attendu, un évènement dans la Cité des Sacres. Il est à noter que le match se joue déjà à guichets fermés, tant l’attente est forte.

L’événement est à suivre en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne, dès 19h. L’équipe des sports est mobilisée pour vous faire vivre l’ambiance d’avant-match, partager les toutes dernières infos et recueillir les réactions des supporters avant le coup d’envoi du match prévu à 20h45.

Soyez aux premières loges pour le match événement Stade de Reims-PSG !

Comme pour tous les matchs à domicile, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre un Pass d’accès aux loges pour deux, pour vous permettre d’assister au match en mode VIP.

Comme ça, vous pourrez dire « j’y étais » !

Restez bien à l’écoute de votre radio préférée et rendez-vous ce vendredi 27 août dans France Bleu Champagne-Ardenne Matin, entre 6h et 9h pour gagner votre Pass VIP. Mais non ? Mais si !

Bonne chance à tous !