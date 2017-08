En Avant de Guingamp - Paris SG (J-2) | Pour les Le Merdy, Guingamp gagnera "1-0 ou 2-1" malgré Neymar

Dans la crêperie Le Merdy, à Pont-Scorff dans le Morbihan, la complète se déguste devant des maillots, des posters, et des fanions à la gloire d'En Avant de Guingamp. Ce dimanche, les gérants seront en tribune latérale ouest. Et le restaurant sera fermé. Comme tous les soirs de match.

Le Moustoir, l'antre du FC Lorient, n'est qu'à quelques kilomètres. Et Guingamp est à plus d'une heure et quart de route. Mais à la crêperie Le Merdy, dans le centre de Pont-Scorff, on ne voit que rouge et noir.

Un pan de mur entier de leur restaurant est consacré aux souvenirs de ces 21 années passées dans la tribune latérale ouest de Roudourou : maillots floqués, fanions officiels de match, photos dédicacées de Didier Drogba...

Charles Le Merdy : "On cherchait à voir un match de D1. Notre jour de repos, c'était le mardi. Un mardi de 1996, il y avait un match de coupe de la Ligue contre Marseille. On est tombé sous le charme de l'ambiance. Les joueurs était tout près, puisque nous étions au bas de la butte de l'actuel tribune "Patrick". Ensuite, on est retourné voir une rencontre contre Bastia, dans le kop à la demande de ma femme. Désormais, on est abonnés."

Ce dimanche, Charles et Christine ne seront pas devant leur billig en cuisine, mais à Roudourou, "debout sur le siège. Pendant une heure et demi, on crie, on chante" explique Christine. Comme chaque soir où il y a match à Roudourou, le restaurant sera fermé. Un peu de repos car il a bien tourné, ces derniers jours, grâce au festival inter celtique de Lorient.

Mous Diallo va lui montrer qui il est

En 2003, les Le Merdy avaient vu Ronaldinho marquer un but d'anthologie à Roudourou. Mais aussi Guingamp remonter deux buts de retard dans la dernière demi-heure de jeu.

Dimanche, ils n'imaginent pas Guingamp s'incliner. Ni même faire match nul. Christine pronostique une victoire 1-0. Charles parie, lui, sur un 2-1. "C'est phénoménal de voir un joueur qui pourrait se payer tout le club de Guingamp s'il le voulait. Mais nous, on va voir Guingamp (...) Paris, ça ne nous fait pas peur. Un peu de physique au début, et peut-être qu'il se calmera... si Moustapha Diallo lui montre où il est, ça peut le faire."