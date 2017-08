En Avant de Guingamp - Paris SG (J-5) | Roudourou attend les journalistes du monde entier

A cinq jours de Guingamp - Paris SG, l'Union des journalistes de sport en France, l'UJSF, a reçu 120 demandes d'accréditations. C'est déjà plus que le nombre de places disponibles en tribune de presse. Une nouvelle vague de demandes, la principale, est attendue une fois que Neymar sera qualifié.

La tribune de presse du stade de Roudourou fait 78 places. Pour le match du 27 août, contre Strasbourg, votre serviteur peut confirmer que ce sera confort. En revanche, le 13 août contre le Paris Saint-Germain de Neymar, ça risque de faire un peu juste...

A J-5, l'Union des journalistes de sport en France a reçu 120 demandes d’accréditations de la part de journalistes. Principalement des demandes françaises, mais pas que. Une fois Neymar qualifié, ce sont 150 à 200 nouvelles demandes qui devraient arriver.

Hervé Bride, syndic de presse à Guingamp : "On a des demandes italiennes, anglaises, espagnoles, chinoises. On a aussi reçu des coups de fil de pays d'Amérique du Sud et des Etats Unis, mais qui n'ont pas abouti sur des demandes d'accréditations (...) On s’est mis dans le même mode de fonctionnement que pour un match de l’équipe de France au Stade de France. On a sorti les mêmes moyens. On fera face. Mais si vous voyez débarquer une centaines de journalistes étrangers, comment leur refuser l'accès du stade s'ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir ? "