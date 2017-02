En Avant de Guingamp à QRM : la coupe de France pour se relancer en championnat ?

Ce mercredi, En Avant de Guingamp dispute son huitième de finale de coupe de France au Petit-Quevilly, contre QRM, le club né de la fusion entre le FC Rouen et l'US Quevilly. Le 10e de Ligue 1 aura fort à faire chez le 3e de National.

Souviens-toi 2014. Le bilan d'En Avant de Guingamp fut parfait avec le maintien en Ligue 1 et la victoire en coupe de France. C'était pourtant loin d'être gagné au cœur de l'hiver, et si les Guingampais s'en sont si bien sortis en 2014, c'est parce que le maintien doit beaucoup à la coupe.

La coupe de France peut alourdir les jambes et les calendriers mais, cette saison-là, Dame coupe a eu le mérite d'apporter des victoires au plus fort d'une série de dix matchs sans succès en L1.

La coupe de France atténue un peu le bilan insuffisant de 2017

En ce début 2017, Guingamp est aussi dans le dur en Ligue 1. Séduisant cinquième à mi-saison, En Avant affiche le dix-neuvième bilan de la phase retour, avec six défaites lors des huit dernières journées, et une défense qui montre une fragilité inhabituelle. Mais les deux victoires en coupe de France atténuent un peu ce bilan. En Avant ayant fait respecter la hiérarchie contre Le Havre en 32e de finale (2-1) et aux Herbiers en 16e de finale (2-1 après prolongation.)

Sorbon : "aussi dur que face à Monaco"

"Si on arrive à faire un bon match, un bon résultat et à retrouver la victoire, ça peut nous aider pour la suite en championnat", reconnait le défenseur central guingampais Jérémy Sorbon. Mais le Normand d'origine met en garde : "Ce sont toujours des matchs compliqués. Si on a réussi des parcours en coupe, c'est parce qu'on a mis les ingrédients. Il faudra être pro, et ne pas croire que ce sera facile. Ce sera aussi dur que face à Monaco."

QRM ne choisit pas entre coupe et championnat

En 8e de finale, le rapport de force sera le même qu'en 16e : deux divisions d'écart. A une nuance près. Si Les Herbiers sont relégables en National, QRM c'est du costaud ! Promu, Quevilly-Rouen Métropole est actuellement 3e, et donc barragiste. Les Normands viennent de s'imposer 2-1 à Concarneau grâce à une belle première période.

Interrogé dans les couloirs de Guy-Piriou, leur entraîneur, Emmanuel Da Costa, s'est refusé à choisir entre jouer la montée et viser l'exploit en coupe. D'autant que QRM est l'héritier de l'US Quevilly et du FC Rouen, deux clubs qui furent finaliste au moins une fois dans leur histoire.

"Ce que je dis au joueur, c'est que quand on vous présente une pomme, il faut croquer dedans. Différencier les deux compétitions, ce serait dénigrer le foot. Ce ne serait pas honnête alors qu'on a tant de bons moments à vivre. Donc croquons dans la pomme", explique Emmanuel Da Costa.

_QRM - En Avant de Guingamp en direct sur France Bleu Breizh Izel ce mercredi 1e mars, dès 18 heures 30 avec Boris Letondeur. Vivez le match à la radio, avec le player ci-dessous ou en Facebook live sur la page France Bleu Breizh Izel._