En Avant Guingamp annonce son nouveau staff, avec Patrice Lair comme coach

Guingamp, France

Le club de Guingamp l'annonce officiellement, le nouveau coach d'En Avant est donc Patrice Lair. Après avoir entraîné les Chamois Niortais, et fait un long parcours dans le football féminin, le Costarmoricain va retrouver Guingamp pour un nouveau défi : tenter de faire remonter le club rouge et noir en Ligue 1.

Dans un communiqué, le club précise : "Réputé pour sa rigueur et son fort caractère, le Costarmoricain, vainqueur à deux reprises de la Ligue des Champions féminine, quadruple champion de France de D1 et six fois vainqueur de la Coupe de France s’est construit, dans sa première partie de carrière, un palmarès inégalé dans le football féminin aux commandes des trois plus grands clubs français, Montpellier, Lyon et le Paris SG".

Il signe pour deux saisons, plus une en option

Le natif de Saint-Brieuc avait été démis de ses fonctions à Niort dans un contexte de relations conflictuelles avec la direction du club deux-sèvrien, qu'il avait pourtant hissé à la sixième place du classement de Ligue 2.

Âgé de 57 ans, Patrice Lair signe pour deux saisons, avec une troisième en option en cas de montée en Ligue 1.

Sylvain Didot comme adjoint

Il sera accompagné de Sylvain Didot pour l'épauler en tant qu'adjoint : "Après avoir obtenu brillamment l’accession en National 2 avec la réserve guingampaise cette saison, explique le club, Sylvain Didot est promu entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle. Le breton de 43 ans secondera Patrice Lair dans ses missions."