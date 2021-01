En battant Angers 2-1, les Girondins de Bordeaux prouvent qu'ils savent gagner les matchs compliqués

Après avoir souffert pendant une heure ce dimanche, les Girondins de Bordeaux ont finalement réussi à vaincre Angers 2-1 à domicile, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc s'installent dans le haut du tableau avant de défier Lyon, Lille et Marseille d'ici la mi-février.

Les Girondins de Bordeaux réalisent la passe de trois en battant Angers 2-1, ce dimanche midi au Matmut Atlantique pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc confirment leur redressement grâce à un doublé de leur attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo (7', 10'). Angelo Fulgini a réduit la marque, pour le SCO d'Angers, sur un somptueux coup-franc (39') catapulté dans la lucarne de Benoît Costil, la seule fois où le portier bordelais a été impuissant. Les hommes de Jean-Louis Gasset remontent à la septième place du championnat à égalité de points avec l'Olympique de Marseille (32).

30 bonnes minutes puis la souffrance

Les Bordelais ont été excellents pendant la première demi-heure avec deux buts inscrits et plusieurs actions dangereuses dont un but refusé pour un hors-jeu logique sur un contrôle de Sabaly qui rebondit sur la jambe du défenseur angevin Souleyman Doumbia avant de terminer sa course dans les filets. Après cela, les Angevins se sont remis à l'endroit et ont densifié leur milieu de terrain, donnant du fil à retordre aux Girondins.

Dans cette rencontre, les hommes de Stéphane Moulin ont dominé les Girondins de Bordeaux dans tous les domaines. Ils ont plus frappé (15 à 7), ils ont contrôlé le ballon (54,9% de possession) et ils ont multiplié les centres sans jamais trouver preneur (19 à 5). Cela dit, Bordeaux reste invaincu en 2021 et confirme que l'équipe sait désormais hausser son niveau de concentration dans les temps forts comme les temps faibles. En face, Angers a sorti son armada offensive en seconde période en faisant rentrer Sofiane Boufal, Jimmy Cabot et Loïs Diony pour dynamiser et renouveler les schémas de sa ligne offensive. En vain.

L'entrée tonitruante de Tom Lacoux

Conscient de la difficulté de ses hommes à relever la tête même après l'entame de la seconde période, Jean-Louis Gasset a opéré à deux changements à l'heure de jeu. Il a sorti les deux joueurs offensifs les moins en vue de cette rencontre - Ben Arfa et Kalu - pour densifier et rééquilibrer son milieu en faisant rentrer Nicolas De Préville et surtout Tom Lacoux. Le jeune milieu défensif qui fête ses 19 ans ce lundi, formé au club, a su orienter son équiper vers le but adverse. Il a réalisé deux interceptions précieuses et a su jouer simple tout en s'autorisant un dribble réussi sur Diony à une vingtaine de mètres de ses buts.

Les Girondins de Bordeaux ont su faire preuve de solidarité et d'efficacité, deux qualités indispensables pour remplir l'objectif fixé par la direction, à savoir le Top 8. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas viser plus haut ? Jean-Louis Gasset ne s'enflamme pas mais ne veut fixer aucun plafond de verre à ses joueurs : "Le haut, c'est tout ce qui est très fort, au-dessus de nous. Après, rien n'empêche de regarder vers le haut. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition."