Bourgogne, France

Perdre son sang froid, à défaut d'être professionnel, c'est humain. Tout comme l'erreur, mais elle mérite tout de même sanction. Tony Chapron a été suspendu de match jusqu'à nouvel ordre par la direction technique de l'arbitrage (DTA) de la Fédération, réunie en urgence lundi matin. Il sera en outre convoqué prochainement par la commission de discipline de la Ligue. Mais si tout le monde condamne son geste, ses confrères bourguignons lui trouvent des excuses. Être arbitre est de plus en plus difficile.

Il faut être sourd et avoir une bonne vue"

Les "aux chiottes l'arbitre", les "arbitre rentre chez toi", sont le lot quotidien de Laurent Klimczak. Il est président de la commission régionale d'arbitrage. Il sait que sa passion jouit d'une mauvaise image, et qu'il faut avoir les reins solides. Un bon arbitre pour lui doit avoir deux qualités "il faut être sourd et avoir une bonne vue".

Compter sur le banc

Ryad Ben-Belkacem s'est fait agressé sur le terrain en 2007 lors d'un derby chalonnais. Il reconnait que la pression est moins grande en nationale 3 ou en amateur qu'en ligue 1, mais son métier n'en est pas moins difficile "à la différence de Tony Chapron, je n'ai pas d'assistants, je suis tout seul sur le terrain." Alors la solution c'est de trouver des appuis, le public... on oublie... les joueurs... on oublie... C'est donc le "banc", c'est-à-dire l'entraineur et parfois la présidence du club. Mais il arrive que le coach aussi dépasse les bornes, "et là on n'a plus d'autre choix que de le sortir du terrain aussi", soupire Ryad.