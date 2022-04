S'ils gagnent ce week-end face à Quevilly, les joueurs du TFC joueront la montée dès mardi à Sochaux

L'affrontement du week-end paraît déséquilibré. Les violets, qui caracolent en tête du classement de Ligue 2 accueillent devant leur public des adversaires mal classés, qui luttent pour se maintenir dans l'élite. On pourrait donc s'attendre à une promenade de santé au Stadium. Mais au match aller, les Toulousains n'étaient pas parvenus à forcer le verrou de la défense de Quevilly-Rouen, et avaient dû se contenter d'un match nul 0-0.

Philippe Montanier, le coach du TFC. © Radio France - Julien Balidas

En conférence de presse d'avant match, l'entraîneur Philippe Montanier reste donc très prudent, et s'attend à un match piège : " C'est une équipe qui défend très bien, et qui est forte en contre attaque. Ils sont en bas de classement, et animés par la survie, donc ils ont forcément quelque chose en plus."

Faire un pas de plus vers notre objectif

Mais même en étants prudents, pas question de manquer d'ambition. Toulouse est la meilleure équipe de la saison, et malgré le petit matelas de huit points sur l'AC Ajaccio, deuxième, les joueurs ne veulent pas baisser le pied. À l'image du capitaine Brecht Dejaegere, déterminé à engranger tous les points disponibles : "On veut gagner ce match de nouveau, et faire un pas de plus vers notre objectif. On ne doit regarder que nous même, et aller chercher la montée le plus vite possible."

Valider la montée dès mardi à Sochaux

Avec 11 points d'avance sur le troisième, Auxerre, le Téfécé est bien parti pour finir dans les deux premiers, qui seront promus directement en Ligue 1 la saison prochaine. En cas de victoire face à Quevilly-Rouen, samedi au Stadium, ils pourraient s'assurer la montée dans l'élite lors du prochain match, dès mardi, à Sochaux. Et se consacrer pleinement à l'objectif d'être champion de Ligue 2, ce qui n'est pas arrivé au club depuis 2003.