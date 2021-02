Ligue 1 : en coulisse, le Montpellier Hérault prépare l'avenir

Tim Clayton et Getty

Le bail de Michel Der Zakarian sera-t-il reconduit l'été prochain, après quatre années passées au club ? Pour l'heure, la tendance semble plutôt à un changement de coach sur le banc pailladin. L'absence de résultat sur la fin d'année 2019 et sur le début de celle en cours, avec une onzième place au classement, ne favorise pas la reconduction de Der Zak, même si celui-ci a jusque-là largement rempli les objectifs qui lui avaient été fixés.

Dans ce contexte, et comme indiqué par L'Equipe, ce mardi, à moins de 24h d'un match crucial face à Metz, les dirigeants héraultais se penchent depuis plusieurs semaines sur le profil d'éventuels remplaçants au technicien arménien. Dans les colonnes de Midi Libre, ce jeudi, Laurent Nicollin confirme : "Je peux avoir un entraîneur qui décide de partir et je dois donc réfléchir à quelqu’un susceptible de le remplacer (...) Il y a des noms et des profils qui peuvent correspondre au club".

Dans cette liste, figure bien le nom de Bruno Génésio, ancien entraîneur de l'OL (2015-2019), qui a récemment mis fin à sa collaboration avec un club chinois. Seulement, les prétentions salariales de l'ancien gones seraient, selon nos information, encore très éloignées de ce que le MHSC peut mettre dans l'enveloppe. Même chose concernant Rémi Garde, lui aussi ancien entraîneur de Lyon mais également de Aston Villa et de l'Impact Montréal, qui a également été envisagé.

Rien n'est acté

Par ailleurs, si la liste des entraîneurs séduisants aux yeux des pailladins est longue, le nom de Patrick Vieira, ancien champion du monde 98 qui a dirigé les U21 de Manchester City avant de prendre la direction de New York puis de Nice, arrive en haut de la pile. Dans tous les cas, s'il devait écrire une nouvelle page, le club a semble-t-il façon établi deux profils susceptibles de faire l'affaire : ou bien un jeune entraîneur au nom clinquant et qui a le vent en poupe ou bien un coach qui a de l'expérience sur une scène européenne que Montpellier a bien l'intention de rejoindre à court terme.

L'éventuel successeur de Michel Der Zakarian devra par ailleurs posséder un tropisme pour la formation, à l'heure où le MHSC remonte la pente dans le classement des centres au niveau national. Mais toujours dans Midi Libre, Laurent Nicollin précise que "avant de faire quoique ce soit, il y aura une discussion avec Michel. C’est la moindre des choses", alors que le boss n'exclut pas, au moins officiellement, de poursuivre l'aventure : "On discutera pour voir ce que l’on fait avec lui ou pas. Rien n’est arrêté".