En coulisses comme sur le terrain, Le Havre poursuit son début de saison "sur un fil" au moment d'aller à Troyes

Le Havre, France

Après Ajaccio en ouverture, c'est un nouveau déplacement corsé, à Troyes, qui attend les Havrais ce vendredi, pour le compte de la troisième journée de Ligue 2. Ce choc de prétendants oppose deux équipes en rodage. Côté normand : la rengaine est toujours la même : où sont les recrues ? Alors que quatre points ont déjà laissés en route.

Depuis plusieurs semaines, le discours est clair : "Nous voulons des joueurs qui apportent une vraie plus-value à l'équipe", insiste l'entraîneur Paul Le Guen. Pour le moment, seuls Gorgelin et Ebimbe sont là, et le mercato havrais "a pris du retard, mais on assume", a admis le technicien en conférence de presse, à la veille du déplacement à Troyes.

Peu à peu, des pistes se découvrent. L'une d'elles mènent à un jeune turc de Bursaspor -ancien club de Paul Le Guen- le latéral gauche Umut Meras (23 ans). Le dossier serait bien avancé, le club espérant concrétiser ce week-end. Mais prudence, car le Besiktas Istanbul, voire Galatasaray, auraient aussi un oeil sur le défenseur. Paul Le Guen ne se cache pas :

Umut Meras ? J'apprécie le joueur, et j'ai l'espoir que ça puisse se faire, même si ce n'est pas fait. Donc on attend."

Le numéro 77 de Bursaspor sort en tout cas d'une saison aboutie avec son club, sa première dans l'élite du championnat turc.

Autre dossier, celui de l'ancien nantais Olivier Veigneau, qui évolue lui aussi en Turquie, à Kasimpasa. L'entraîneur havrais confirme des contacts avec le défenseur de 34 ans. "Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais on discute depuis des semaines". Un autre arrière central serait également pisté par le HAC, qui prépare des plans B, au regard de la complexité de ses plans A.

Un numéro 10 et un attaquant seraient aussi espérés. Dans le sens des départs, Alimami Gory n'a finalement pas signé à Cardiff City. L'ailier, qui a fait l'impasse sur l'entraînement du HAC, demeure dans l'attente d'un hypothétique transfert, peut être vers la Belgique.

En attendant l'issue de toutes ces tractations, Le Havre continue son bonhomme de chemin. Direction Troyes ce vendredi, avec les forces en présence. "C'est une période délicate, on est sur un fil, mais je fais confiance aux joueurs qui sont là. ", a redit Paul Le Guen, qui devrait reconduire le 4-4-2 vu contre Niort. "On manque de lucidité dans ce système pour le moment mais on travaille dur, assure Jamel Thiaré, qui forme la paire d'attaquants avec Tino Kadewere, déjà auteur de trois buts en deux matchs. Avec Tino, ça se passe très bien à l'entraînement. Si on continue comme ça, je suis sûr que ça va payer."

Le duo avait fait parler sa vitesse par intermittence face aux chamois. Dans l'Aube, c'est tout un collectif qui devra gagner en constance pour tenter de faire chuter le dernier 3e de Ligue 2, ébranlé par sa défaite à domicile face à Clermont, la semaine dernière.

Ligue 2. J3. Troyes - Le Havre

Vendredi 9 août au stade de l'Aube. A suivre dès 19h50 sur France Bleu Normandie. Réagissez en direct sur twitter, avec le hashtag #BleuHac

Le groupe havrais : Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Y.Coulibaly, W.Colulibaly - Bonnet, Basque, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Abdelli - Assifuah, Bazile, Kadewere, Dzabana, Thiaré.