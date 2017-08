En Coupe de France de football, Labenne (Landes) victime d'une séance abusive de tirs aux buts !

Samedi, lors du premier tour de la Coupe, après un match nul dans le temps réglementaire, l'arbitre a fait passer les deux équipes directement aux tirs aux buts. Il a oublié les prolongations !

Le modeste et familial club de Labenne recevait samedi les béarnais de Bournos-Doumy et n'avait pu faire mieux que un partout à l'issue du temps réglementaire. A la surprise générale, le jeune arbitre invite fermement les deux équipes à se départager avec la toujours terrible séance de tirs aux buts. Pas de prolongation. Les Landais s'inclinent 5 à 3. Après avoir vérifié le règlement sur internet ( Ah, que serait-on sans les smarphones ?), le club porte une réserve, enfin, essaie de porter la réserve puisque la tablette officielle est en panne. L'arbitre, confus, reconnaît sa bévue.

L'arbitre était plus gêné que nous. Je me suis posé des questions pour savoir si on devait faire ce recours, car on ne va pas gagner la coupe de France et je comprends que nos adversaires soient mécontents car ils ont une heure et demi de route en cas de match rejoué - Benoît Dufau entraîneur pas mauvais joueur