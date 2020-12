EN DIRECT : les Verts se déplacent à Bordeaux ce soir

L'A.S. Saint-Etienne va t-elle décrocher une victoire en Gironde ce soir? Réponse à l'issue de la quinzième journée de Ligue 1. Girondins de Bordeaux-Saint-Etienne, coup d'envoi de la rencontre à 21 heures à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Les Verts affrontent ce soir, à 21 heures les Girondins de Bordeaux et lancent une fin d'année à toute vitesse avec une série de trois matchs qui se terminera au soir du 23 décembre à Monaco. Entre-temps, Nîmes sera de passage à Geoffroy Guichard. Quel impact, cette série de match si resserrés les uns des autres aura t-elle sur le reste de la saison des hommes de Claude Puel? Eléments de réponse ce soir avec un déplacement sur la pelouse d'une équipe qui ne se porte pas si mal que cela.

Bordeaux n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers matchs

Les Bordelais restent effectivement sur une défaite, à Lille le week-end dernier. Mais cet écart est le seul depuis un peu plus d'un mois. Bordeaux va donc proposer un bloc solide, certainement aux Stéphanois qui affichent des progrès dans le jeu, sur l'ensemble de leurs derniers match et qui surtout ne perdent plus.