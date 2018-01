Saint-Brieuc affronte ce mardi Lens pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Les Griffons s'était hissés jusqu'aux 8e de finale en 1966 et ils espèrent bien faire au moins aussi bien qu'il y a 42 ans ! Suivez l'émission spéciale de France Bleu Armorique et vivez le match en direct !

Après l'élimination de Vannes début janvier, le Stade Briochin accueille ce mardi Lens, qui évolue en Ligue 2, pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le plus haut niveau atteint par les Griffons dans cette compétition, c'était en 1966. Les Bretons s'étaient fait éliminés en 8e de finale. Suivez l'émission spéciale de France Bleu Armorique à partir de 16h, depuis le restaurant l'Entrecôte, en face du stade de Saint-Brieuc, puis le match face à Lens, en direct et en intégralité à partir de 18h30.

Pour écouter l'émission, cliquez sur le player ci-dessous :

Suivez notre direct

16h50 : Les joueurs du Stade briochins arrivent au stade Fred-Aubert.

Certains supporters viennent de loin. Albert est venu de Vannes, mais "_400 supporters lensois sont attendu_s", assure un supporter lensois qui a fait 6 heures de route pour venir soutenir le RC Lens. "On a pris des tambours et des instruments", et les Lensois promettent de faire du bruit ce soir dans le stade !

16h44 : Au fait, avez-vous fait le test ? Qui supportez vous vraiment ?

16h37 : Sylvain, supporter, mise sur un 2-0 ou 1-0. "Il y a deux ans, on a quand même battu Brest qui était 5e de Ligue 2, 2-0 ! Donc on peut gagner !" Aujourd'hui, le Stade Briochin est 4e du championnat de National 2.

16h24 : Rolland et Guy, deux fidèles supporters du Stade Briochin, chantent "Les Corons" (l'hymne des supporters du RC Lens) version "à l'Ouest, c'était les Bretons". Ils sont là depuis toujours, même au creux de la vague. Leur meilleur souvenir ? "La montée en Ligue 2 !" En 1993. Les Griffons sont aujourd'hui en National 2.

Côté pronostics, les deux supporters sont confiants pour le Stade Briochin. Guy mise sur un 2-1 ; Rolland sur 1-0.

Ici, un supporter du RC Lens :

16h12 : "Pour moi, élu aux sports", la présence des Griffons en Coupe de France, "c'est une fierté", explique Gérard Blégean, adjoint au maire de Saint-Brieuc en charge des sports. "Les deux clubs méritent de gagner, ils se ressemblent par l'état d'esprit, mais j'espère que le Stade Briochin va gagner !"

L adjoint aux sports de la ville de #saintbrieuc fier de ses footballeurs #stadebriochin#rclenspic.twitter.com/r6O0TvOQ0h — FB Armorique (@bleuarmorique) January 23, 2018

15h53 : Bienvenue ! L'équipe de France Bleu Armorique est prête pour vous faire vivre ces 16e de finale de la Coupe de France de football.