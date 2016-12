Le FC Metz arrache le nul 2 partout contre Guingamp et termine 18e de Ligue 1 à la trève

Metz recevait l'une des équipes en forme de cette première moitié de championnat. Guingamp a été capable de battre le PSG. Ce soir, après un début "diesel", les bretons ont été menés, ont repris l'avantage avant d'être rejoints par Metz. mais le FC Metz ne gagne toujours pas !

90 + 3 : 2-2 C'est fini, le FC Metz revient de loin, et arrache le nul dans les arrêts de jeu. Le match nul grâce au coeur et au courage de Hein. Mais cela suffira-t-il pour rester en lige 1 en fin d'année ? Les messins finissent la phase aller à la 18e place, la position du barragiste.

90 + 2 : BUUUUT Pour Metz. 2 partout ! Corner. Gauthier Hein récupère un ballon de Diallo dans la surface. Il frappe, le ballon est dévié, et ça rentre. Un but qui vaut cher !

90'. Grosse pression sur le but de Johnsson. Frappe lointaine de Gauthier Hein. A côté ! c'était la balle d'égalisation. 3mn de temps additionnel.

85' Guingamp encore dangereux. Salibur sur la ligne médiane envoie le ballon vers Briand dans le rond central. En une touche de balle Briand dévie vers De Pauw, mais retour parfait de Falette pour enlever ce ballon des pieds de De Pauw.

83' Mollet tente le tir de loin après une superbe passe de Gauthier Hein. Johnsson de plus en plus sollicité. Metz pourra-t-il arracher le nul ?

79' belle réaction de Metz, avec une combinaison à droite. Cohade puis Rivoerez travaillent un bon ballon pour la tête de Vion, au 1er poteau. Vion ajuste une bonne tête mais Johnsson suit ben le ballon.

74' BUT pour GUINGAMP. 2/1: Briand inscrit un doublé avec un plat du pied parfait qui se loge, ras du sol à quelques centimètres du poteau de David Oberhauser. La passe en retrait venue de la gauche était signée Marcal.

72' : Double changement pour Metz. Sarr laisse sa place à Mollet. Mandjeck est lui remplacé par Hein.

64' Grosse occasion pour le FC Metz Doucouré, mais sa frappe du gauche passe à droite des buts de Johnsson. Avant cela, il y avait eu un bon travail de Cohade qui remonte la balle et donne à Sarr. Sarr qui ouvre un boulevard à Doucouré. Dommage.

62' 2e changement pour Guingamp. De Pauw remplace Mendy en attaque

59' Comme un symbole de la dynamique inverse des deux clubs. Simon Falette récupère une bonne balle dans sa surface. Il part bille en tête et dézone pour donner très long à Thibaut Vion. Pris par 2 défenseurs, Vion ne peut rien faire de ce ballon. Derrière, Guingamp remonte la ba balle patiemment, et Alexandre Mendy frappe au but. Oberhauser est obligé de sortir et d'écarter ce ballon en deux temps.

56' Attention pour les messins, Guingamp monte en régime ! Centre de la droite de Salibur, pour Jimmy Briand, qui reprend de volée, au point de penalty, mais en pleine course. Ballon mal ajusté et repoussé par Assou-Ekoto.

48' 1-1 BUT de Guingamp, au 2e poteau Jimmy Briand reprend un corner avec succès. Tout est à refaire pour le FC Metz

46' Thibault Giresse a pris la place d'Etienne Didot à la mi-temps. 1er changement pour Kombouaré

45' : MI-TEMPS. Metz 1 à 0 face à Guingamp

44' : Centre d'Ismaila Sarr pour Opa Nguette dans la surface de Johnsson. A la réception du ballon, Angoua dégage le ballon. Derrière ça, Renaud Cohade prend un carton jaune pour un tacle irrégulier

38' : A la réception d'une touche de la gauche, Jimmy Briand contrôle de la poitrine dans la surface d'Oberhauser, et donne son ballon en retrait dans l'axe. Joli geste, mais la défense messine est vigilante.

31' : Coup franc de Guingamp, à droite des buts de David Oberhauser. le gardien messin s'élève et le ballon ressort de ses bras. En deux temps c'est quand même récupéré.

25' : Guingamp semble en-dessous de ce qu'il avait produit contre le PSG. Plutôt bon signe pour Metz

12' : 1/0 pour Metz ! Opa Nguette reprend la balle dans la surface de Guingamp. Après un corner joué en combinaison avec Cohade, Nguette termine le boulot au 2e poteau et ouvre la marque pour les grenats.

8' : 20' : Erreur défensive de Falette qui donne un ballon à Salibur à 35m du but. Heureusement, le défenseur messin revient sur le guingampais et le tacle à la perfection pour reprendre son ballon perdu

La feuille de match de ce #FCMEAG © Radio France - Benjamin Bourgine

20h50 : Coup d'envoi du match. M. Desiage est au sifflet ce soir

Avant le match, certains regrettent toujours l'absence de public dans la tribune Est