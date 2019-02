EN DIRECT - 8e de finale de la Coupe de France : suivez le match de l'US Orléans face au FC Metz

Le match de 8e de finale de la Coupe de France, FC Metz - US Orléans est à suivre en intégralité sur France Bleu Orléans mardi 5 février à 18h30

Loiret, France

Après sa victoire face à Bergerac, l'USO est le seul club du Loiret encore en lice pour les 8e de finale de la Coupe de France. L'US Orléans se déplace ce mardi 5 février à Metz au stade Saint-Symphorien. Le match s'annonce très compliqué pour les footballeurs orléanais (actuels 12e de L2 ). Metz est leader du championnat et a déjà battu Orléans deux fois cette saison (5-1 le 3 août à Metz, puis 1-0 le 11 janvier à Orléans).



FC Metz- US Orléans, le match est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans et sur francebleu.fr avec les commentaires de Johan Gand. Le coup d'envoi sera donné à 18h30.

Suivez le match FC Metz-US Orléans en direct sur France Bleu Orléans à partir de 18h30 ce mardi 5 février © Radio France - Isabelle Gaudin / Photo : AFP - Charly Triballeau

Ecoutez votre match en direct ▼