EN DIRECT - Barrages d'accession en Ligue 1 : suivez le match aller AJA - Saint-Étienne

Qui de l'AJ Auxerre ou de l'ASSE sera en Ligue 1 l'année prochaine ? Tout va se jouer lors des deux matchs de barrage, ce jeudi soir et dimanche soir, pour le match retour. Après une très belle saison, les footballeurs de l'AJA devront donner le meilleur d'eux-mêmes contre le 18e de Ligue 1, Saint-Étienne.

Devant un stade de l'Abbé-Deschamps comble et interdit de supporters stéphanois, les Icaunais vont affronter des Verts bien pâles, qui achèvent une saison cauchemardesque. Mais attention au réveil stéphanois a prévenu leur entraîneur, Pascal Dupraz. "Depuis que je suis gamin, je sais que l'AS Saint-Étienne renaît de ses cendres, c'est légendaire. Donc il n'y a plus qu'à réaliser ça. J'ai une mission et je suis focus. On est toujours à 50/50, une chance sur deux", a-t-il ajouté.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis

Commentaires : Kevin Boderau et Olivier Roché

Les barrages se joueront donc à Auxerre, ce jeudi au stade de l'Abbé-Deschamps et rendez-vous dimanche, à Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne, pour les barrages retour.

La saison de l'AJA en chiffres

La saison de l'ASSE en chiffres