EN DIRECT - Barrages L1/L2 : le FC Nantes "doit assumer qu'il est un club de Ligue 1" face à Toulouse

Quand il parlait de "survie", il y a une semaine, Sébastien Corchia ne croyait pas si bien dire. Si la série de quatre succès d'affilée a permis au FC Nantes d'éviter le pire avec une relégation directe, l'ultime "uppercut", dixit Kombouaré, reçu par les Jaunes contre Montpellier dimanche dernier, les contraint à prolonger leur chemin de croix. Il passe par l'Occitanie, ce jeudi soir, en barrage aller avec un groupe au complet pour aller défier le TéFéCé, meilleure attaque de Ligue 2 et invaincu sur ses terres depuis 15 rencontres toutes compétitions confondues.

Mais les statistiques n'ont pas l'air d'effrayer plus que ça Antoine Kombouaré, qui a vécu un calvaire dans la Ville rose avant de débarquer à Nantes. "Nous sommes favoris, il ne manquerait plus que je dise le contraire, balaye-t-il d'un revers de main. On est le FC Nantes, club de Ligue 1, face à une formation de Ligue 2. Il faut l'assumer, on a un statut, on est le club de Ligue 1 et on veut rester en Ligue 1."

"Malgré mes 23 ans, je connais ces moments de pression pour sauver un club, embraye le milieu Ludovic Blas. Ce sont des moments difficiles où il faut monter qu’on peut répondre présent [...] Et dimanche, on va sourire." A condition de répondre présent, dès ce jeudi soir.

Plus de trois heures de direct sur France Bleu Loire Océan

Votre radio met les petits plats dans les grands pour cette double confrontation de la dernière chance. Branchez votre radio dès 20h15 ce jeudi, pour vivre le match du FC Nantes contre le TéFéCé avec Florian Cazzola au Stadium municipal, l'internationale française Charlotte Lorgeré et François Ventéjou aux côtés de Clément Lebas. On attend vos réactions au 02.40.73.6000 pour commenter, analyser et poser vos questions.

Seule une équipe de l'élite, Lorient, est descendue en Ligue 2 depuis le retour des barrages en 2016