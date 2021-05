EN DIRECT - Barrages L1/L2 : le FC Nantes à 90 minutes d'un maintien à l'arrachée

90 minutes pour ne pas sombrer et ternir un peu plus l'image d'un club boudé par une partie de ses supporters, telle est l'ambition du FC Nantes, ce dimanche soir en barrage retour de Ligue 1. "On sait qu’on est tout proche de faire quelque chose, avance le milieu Imran Louza. On va l’aborder avec beaucoup d’envie, de plaisir et de détermination." En espérant que cette formule, efficace trois jours plus tôt en Haute-Garonne, le soit tout autant à la Beaujoire où les Jaunes ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais la bande à Pedro Chirivella, dans le groupe malgré une fracture de la main, peut se targuer d'être sur une bonne dynamique contrairement aux Violets qui n'ont glané qu'un seul succès à l'extérieur sur leurs 9 dernières rencontres. "Ce serait un énorme soulagement de se maintenir et même plus que ça", souffle le technicien Antoine Kombouaré. D'un point de vue sportif, évidemment avec l'ombre d'une refonte de la Ligue 1 à 18 clubs, mais également économique avec des droits télévisuels toujours aussi incertains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi FC Nantes : une prime de 50.000 euros par joueur promise par Waldemar Kita en cas de maintien

Vivez le dernier match de la longue saison des Canaris sur France Bleu

Le barrage retour de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Toulouse FC est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 17h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola et la joueuse du FC Nantes Leila Peneau à la Beaujoire, ainsi que Clément Lebas et toute sa bande en studio. On attend vos appels dès 17 heures au 02.40.73.6000 pour analyser et commenter cette rencontre décisive pour les Jaunes.

L'heure de vérité pour savoir si le FC Nantes va arracher son maintien en Ligue 1