EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match d'Orléans Loiret Basket face à Roanne

C'est l'une des dernières cartouches orléanaises dans la lutte pour le maintien. L'OLB reçoit Roanne ce samedi à 20 heures au Palais des Sports pour une 29ème journée de Betclic Elite décisive. Après six défaites consécutives, Lamonte Ulmer et ses partenaires, relégables, débutent une série de trois matchs à domicile (Roanne, Bourg-en-Bresse et Strasbourg) qui doit leur permettre de recoller à Fos-sur-Mer et Le Portel. Les concurrents directs d'Orléans Loiret Basket ont une victoire de plus au compteur mais se sont inclinés vendredi soir, respectivement face à Gravelines-Dunkerque et Dijon.

Pour cette confrontation face à un adversaire a priori plus abordable, l'OLB a lancé un appel à la mobilisation générale. Germain Castano, le coach loirétain, veut voir "une atmosphère hostile pour l'adversaire" dans un Palais des Sports bondé.

Roanne est 13ème du championnat (11 victoires, 17 défaites) et reste sur huit défaites lors de ses 10 derniers matchs dont un revers à domicile face à l'ASVEL (82-91) mardi. Mais la Chorale Roanne Basket est la troisième meilleure attaque de la ligue (85,3 points par match).

Le cinq orléanais attendu

Chris Warren, Marcus Paige, Lamonte Ulmer, Nobel Boungou-Colo, Junior Mbida ou Emanuel Terry

Sur le banc

Malela Mutuale, Loïc Schwartz, Jérémy Nzeulie, Bruno Cingala-Mata, Emanuel Terry ou Junior Mbida