EN DIRECT - Brest et Lorient jouent leur maintien en Ligue 1, suivez les matchs en intégralité

Le Stade Brestois, face au PSG, et le FC Lorient, à Strasbourg, jouent leur maintien en Ligue 1 ce dimanche soir à partir de 21h pour la 38e et dernière journée. Objectif : éviter la 18e place synonyme de barrage contre Toulouse (Ligue 2). Suivez les matchs en intégralité.

Brest et Lorient, ici opposés lors du match aller entre les deux équipes, jouent leur avenir en Ligue 1 ce dimanche

Le Stade Brestois et le FC Lorient vont-ils renouveler leur bail dans l'élite la saison prochaine ? C'est tout l'enjeu de la 38e et dernière journée de Ligue 1 ce dimanche à partir de 21h. Une journée passionnante en haut et en bas de tableau, aussi bien pour l'attribution du titre, des places européennes que pour le maintien. Pour les équipes bretonnes, ça se passe en bas de classement.

Brest a besoin d'un nul

Le Stade Brestois (16e) a besoin au minimum d'un match nul contre le PSG, lui à la lutte pour le titre et la Ligue des Champions, pour ne rien devoir à personne. En cas de défaite, le sort des Ty Zefs dépendraient alors des autres, en comptant notamment sur Strasbourg face à Lorient et sur Montpellier en déplacement à Nantes.

Lorient doit faire au moins aussi bien que Nantes

Le FC Lorient (17e), de son côté, défie de son côté Strasbourg (15e) un concurrent direct pour le maintien. Pour se sauver sans compter sur les autres, les Merlus doivent faire au moins aussi bien que Nantes (18e) face à Montpellier. Si les Canaris l'emportent, les Lorientais doivent en faire de même. Si les Nantais font match nul, un score de parité suffirait aussi au FCL.

Bref, une dernière journée, à suivre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé en studio, Nicolas Blanzat au stade Francis Le Blé pour Brest - PSG, et Luc Sorgius à la Meinau pour Strasbourg - Lorient.

