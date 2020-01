EN DIRECT - Coupe de France 16e de finale : suivez le match de Saint-Pryvé Saint-Hilaire face à Monaco

Loiret, France

Le jour tant attendu est enfin arrivé pour le club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, ce lundi soir au stade de la Source à Orléans, ils accueillent Monaco, grand nom du foot français, à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous de prestige mais une opportunité aussi d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club en tentant d'accéder pour la première fois aux 8e de finale. Au tour précédent Saint-Pryvé Saint-Hilaire a déjà réussi à éliminer Toulouse, club de Ligue 1, et ce lundi soir, il faudra être encore plus solide face à Monaco, 9e du championnat, ancien champion de France et finaliste de la Ligue des Champions.

