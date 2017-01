EN DIRECT | Coupe de France (32e de finale) : Le Stade de Reims doit résister au traquenard de Sarreguemines

Après la douceur du Canet en Roussillon, le Stade de Reims a vite retrouvé le froid polaire du nord de la France. Sur une pelouse en partie gelée, les rémois devront s'extirper du piège tendu par Sarreguemines, club de CFA 2 habitué des exploits en Coupe. Les rémois sont prévenus

Suivez comme pour chaque match du Stade de Reims, la rencontre qui les oppose ce samedi après-midi à Sarreguemines, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur les ondes de France Bleu Champagne-Ardenne et via nos réseaux sociaux :

