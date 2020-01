EN DIRECT - Coupe de France 32e de finale : suivez le match de Saint-Pryvé Saint-Hilaire face à Toulouse

Loiret, France

Ça va être l'effervescence ce samedi dans la petite commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui accueille le match de 32e de finale St-Pryvé-St-Hilaire face à Toulouse. Le club amateur évolue en National 2 : il y a donc trois divisions d'écart avec le TFC, actuellement en Ligue 1. Les joueurs du Loiret devraient donc être sur-motivés.

C’est la première fois que St-Pryvé St-Hilaire accueille une équipe de Ligue 1 dans son stade du Grand-Clos qui ne peut pas accueillir plus de 1.600 spectateurs. L'an passé, les Loirétains étaient allés jusqu’en seizièmes de finale, battus 2/0 par le Stade Rennais, autre équipe de Ligue 1, au stade de la Source à Orléans.

Match à vivre sur France Bleu Orléans © Radio France -

