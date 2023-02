EN DIRECT - Coupe de France : à Angers, le FC Nantes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin

"Le Stade de France, on n'y pense pas encore", assure Antoine Kombouaré. Tenant du titre, le FC Nantes a pourtant la possibilité de faire un pas de plus vers Saint-Denis, ce mercredi soir, à condition de prendre la mesure de la lanterne rouge du championnat, Angers, en 1/8 de finale de la Coupe de France. "Il ne faut surtout pas prendre ce match à la légère, prévient Samuel Moutoussamy. C'est un derby." Le 46e du nom, le deuxième de la saison après un nul très poussif des deux côtés, en août .

ⓘ Publicité

"On est prévenu, on sait à quoi s’attendre, lance l'entraîneur des Jaune et Vert, Antoine Kombouaré. À l’aller, en championnat, ils nous avaient donné du fil à retordre. Après, ils ont des soucis en L1, ils ne vont donc pas non plus se métamorphoser du jour au lendemain. À nous de jouer avec du sérieux," Poussés par plus de 700 supporters, les Canaris ont "envie de remettre ça", souffle Moutoussamy. "On sait qu'en cas de victoire, on n'est plus qu'à un match du dernier carré et à deux rencontres du Stade de France", détaille le numéro 8. Tout en sachant que les trois dernières fois où la bande à Ludovic Blas est venue à bout des Scoïstes en Coupe, elle a systématiquement atteint la finale de la compétition.

Le FC Nantes reste sur 4 matches sans défaite face au SCO

loading