EN IMAGES - Coupe de France de football : historique quart de finale pour Avranches face au PSG

C'est un match comme on les aime en Coupe de France. Avranches, petite équipe de National, affronte le Paris-Saint-Germain ce mercredi 5 avril en quart de finale de la Coupe de France de football. La folie assurée au stade d'Ornano de Caen où se joue la rencontre.

Après avoir éliminé Strasbourg au terme d'un match incroyable, les "petits" de l'US Avranches affrontent ce mercredi soir le Paris-Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France de football. Une affiche qui fait forcément rêver tous les amateurs de football. Dans un stade d'Ornano de Caen plein à craquer, la soirée promet d'être belle et les Normands ne se laisseront pas intimider. Comme le dit le président de l'US Avranches, Gilbert Guérin, une telle affiche "ça fait 28 ans que j'attendais ça !".

Suivez la rencontre en direct en écoutant France Bleu dès 20h ce mercredi soir. Participez à la soirée, vibrez avec nous sur notre page Facebook et suivez l'ambiance en photos et en vidéos. France Bleu Cotentin qui s'investit pour cette soirée jusqu'à se lancer dans la chanson avec le clip devenu un tube (oui oui, sans exagérer) en quelques heures seulement :"On est Avranches, On est USA".

Pour le plaisir, en attendant le coup d'envoi, revivez la joue du président d'Avranches et de l'entraîneur Damien Ott à l'annonce de l'affiche de ce quart de finale.