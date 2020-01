Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Pau ce jeudi pour leur 16ème de finale de la Coupe de France. Match à suivre en direct sur France Bleu Béarn et France Bleu Gironde !

EN DIRECT – Coupe de France : suivez Pau - Bordeaux sur France Bleu Gironde et France Bleu Béarn

Les Bordelais Jimmy Briand et Yacine Adli, face au Béarnais Quentin Daubin ce jeudi soir au Hameau.

Pau, France

"On s'attend à une bataille acharnée" : les Girondins de Bordeaux, en difficulté en championnat avec quatre revers de suite, ne s'attendent pas à un match facile à Pau ce jeudi, en Coupe de France. Le derby aquitain va remplir le stade du Hameau, emprunté le temps d'une soirée à la Section Paloise. Les Bordelais se sont déplacés sans plusieurs joueurs, laissés au Haillan tels Pablo, Sabaly ou encore Bellanova, donné sur le départ.

Côté palois, si cette Coupe de France n'est pas la priorité alors que les joueurs assument désormais leur volonté de jouer la montée en Ligue 2, le match ne sera pas galvaudé. Après cinq tours de Coupe en déplacement, le Pau FC a la chance de recevoir un "gros poisson" et va en profiter pour remplir le Hameau où plus de 13.000 places ont déjà été vendues. Sur le terrain, Benjamin Bertrand et Mamadou Kamissoko vont retrouver les Girondins où ils ont été formés, alors que le capitaine habituel Antoine Batisse est lui toujours suspendu.

