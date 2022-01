EN DIRECT - Coupe de France : l'ASSE se déplace à Jura Sud, suivez le 16e de finale sur France Bleu

Stafan Bajic gardien de but de l'ASSE

Pour la nouvelle année place à la coupe. Après une mini trêve de quelques jours et des fêtes de Noël en famille, les joueurs de l'AS Saint-Étienne retrouvent le terrain ce dimanche avec un 16e de finale de Coupe de France face aux amateurs de Jura Sud (National 2). Comme lors du tour précédent face à Lyon - La Duchère, quatre divisions séparent les deux formations. Pour les Verts il va donc s'agir une nouvelle fois de faire respecter la hiérarchie et d'engranger de la confiance avant la reprise de la deuxième partie du championnat et de l'opération maintien.

La rencontre de ce dimanche, dont le coup d'envoi sera donné à 18h30 est délocalisée au stade de Bram à Louhans (Saône-et-Loire). La jauge est limitée à 5.500 spectateurs avec un parcage visiteurs de 500 places.

Vivez l'avant match de cette rencontre dès 18 heures sur France Bleu Saint-Étienne Loire avec Philippe Alborgheti, Kevin Boderau et nos partenaires du site envertetcontretous.fr